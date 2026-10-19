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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सलमान खान माफी मांगें', लॉरेंस बिश्नोई के भाई रमेश बिश्नोई का बयान

'सलमान खान माफी मांगें', लॉरेंस बिश्नोई के भाई रमेश बिश्नोई का बयान

लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई का सलमान खान को लेकर बयान सामने आया है. बिश्नोई के भाई ने एक्टर से माफी की मांग की है. उनका कहना है कि एक्टर ने उनके समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 19 Oct 2026 04:45 PM (IST)
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टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना ने मुंबई ही नहीं देशभर का दिल दहला दिया है. इंड्स्ट्री के स्टार्स सदमे में आ गए हैं. राजनीतिक गलियारों से लेकर सिनेमा जगत में हलचल तेज हो गई है. इस घटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. ऐसे में इस घटना के बाद सलमान खान के घर के बाहर की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है. इसी बीच अब लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्वोई की भी प्रतिक्रिया सामने आई है.

लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई का कहना है कि सलमान खान बिश्नोई समाज से मांगी मांगे. उनकी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है. 

हमारा भी खून खौलता है...

रमेश ने IANS से बातचीत में कहा, 'सलमान से कोई हमारी या फिर लॉरेंस की पर्सनल दुश्मनी नहीं है. देखिए बिश्नोई समाज में गुस्सा तो है. उन्हें इसका बीच का रास्ता निकालकर दिया था. ये लॉरेंस ने ही दिया था कि वो आकर माफी मांग लें. उसने ये नहीं कहा कि मेरे से माफी मांग लें या मेरे परिवार से मांगो. उसने कहा था कि जो गुरु महाराज क मुकाम है. वहां जाकर माफी मांगें. कोई इतना बड़ा इश्यू भी नहीं था. वो बार-बार कहने पर भी नहीं आता है तो जैसे कहा जाता है कि खून खौलता है तो हमारा भी खून खौलता है.'

Abohar, Punjab: Ramesh Bishnoi, cousin of Lawrence Bishnoi, says, "...There is anger within the community, and Lawrence is also angry. Lawrence has no personal dispute with Salman Khan, nor is it a personal dispute with the community. The issue is that he has hurt our religious sentiments. There is widespread anger within the community. Lawrence had offered a straightforward solution: Salman Khan should come forward and apologise..."

— IANS (@ians_india) October 19, 2026

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामल पर भी दिया रिएक्शन

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के जिम्मेदारी लेने को लेकर कहा, 'देखो अभी का कुछ नहीं पता कि नया मामला क्या हुआ है. लॉरेंस का इसमें नाम आ रहा है लेकिन उसकी अभी तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई. जिन्होंने की है कोई पंडित वगैरह हैं तो वो है कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई. ये तो वो जानते हैं. लेकिन गुस्सा तो है. क्योंकि बिश्नोई समाज जानवरों से बहुत प्यार करते हैं.' 

सलमान खान काला हिरण केस

गौरतलब है कि सलमान खान पर काला हिरण शिकार का आरोप है. साल 1989 में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान उन पर काला हिरण शिकार का आरोप लगा था, जिसकी वजह से एक्टर जेल तक जा चुके हैं. ऐसे में काला हिरण बिश्नोई समाज में पूजा जाता है, जिसकी वजह से बिश्नोई समाज उनसे नाराज है और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है. वहीं, जो भी उनके साथ काम कर रहा है, उसकी मुश्किलें भी बढ़ जा रही हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN
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