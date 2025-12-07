गुजराती फिल्म 'लालो-कृष्ण सदा सहायताते' बॉक्स ऑफिस पर लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए है. कमाई के मामले में यह फिल्म एक के बाद एक बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है. यह अब सिर्फ एक गुजराती हिट नहीं है, बल्कि यह नेशनल बॉक्स ऑफिस स्टोरी बन चुकी है. आपको बता दें कि 'लालो' का निर्देशन अंकित साखिया ने किया है. फिल्म में रीवा रछ, श्रहद गोस्वामी, करण जोशी, मिष्टी कडेचा और अंशु जोशी लीड रोल में हैं.

'लालो' 10 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई थी. यह बॉक्स ऑफिस पर 9 हफ़्तों से लगातार धमाल मचा रही है. फिल्म ने अपने 9वें शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर 40 लाख रुपये की कमाई की.फिल्म का 9वां हफ्ता चल रहा है और इस हफ्ते के पहले तीन दिन में यह फिल्म लगभग 1.8 करोड़ रुपए कमा चुकी है.

सनी देओल की 'जाट' को दी मात

9वां हफ्ते की कमाई के साथ फिल्म ने सनी देओल की 'जाट' को पीछे छोड़कर टॉप 30 में अपनी जगह बना ली है. इस तरह यह फिल्म 87.60 करोड़ की कुल कलेक्शन के साथ 2025 की 31वीं सबसे बड़ी हिट बन गई है. बता दें कि यह भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली गुजराती फिल्म बनने की राह पर है.

'लालो' के नौ हफ्तों का कलेक्शन

पहला हफ्ता : 26 लाख रुपए

दूसरा हफ्ता : 29 लाख रुपए

तीसरा हफ्ता : 43 लाख रुपए

चौथा हफ्ता : 10.32 करोड़ रुपए

पांचवां हफ्ता : 24.7 करोड़ रुपए

छठा हफ्ता : 24.9 करोड़ रुपए

सातवां हफ्ता : 17.05 करोड़ रुपए

आठवां हफ्ता : 9.05 करोड़ रुपए

गदर-2 के बाद आई जाट

आपको बता दें कि गदर 2 की भारी सफलता के बाद सनी देओल ने फिल्म 'जाट ' लेकर आए थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 88.72 करोड़ की थी. अब 'जाट' की कमाई को पीछे छोड़ते हुए 'लालो' ने बॉक्स ऑफिस पर अब 88.80 करोड़ का बिजनेस कर डाला है.

'लालो' की वर्ल्डवाइड कमाई?

ट्रेड ट्रेकिंग वेबसाइट sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक, 'लालो : कृष्ण सदा सहायते' ने अभी तक भारत में टोटल 88.8 करोड़ का बिजनेस किया है जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस 111 करोड़ है.