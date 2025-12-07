राजस्थान पुलिस ने रविवार को मशहूर फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया. उन पर उदयपुर के एक व्यापारी और इंडियन इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया से 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है.

पुलिस टीम ने मुंबई के यारी रोड स्थित गंगा भवन अपार्टमेंट से विक्रम भट्ट को पकड़ा, जो उनकी साली का घर बताया जा रहा है. अब पुलिस उन्हें उदयपुर ले जाने के लिए बांद्रा कोर्ट में ट्रांज़िट रिमांड की अर्जी दाखिल करेगी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

क्या हैं विक्रम भट्ट पर लगने वाले आरोप?

आईवीएफ हॉस्पिटल के फाउंडर डॉ. मुर्डिया ने 17 नवंबर को विक्रम भट्ट समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. आरोप है कि एक इवेंट के दौरान उनकी मुलाकात दिनेश कटारिया से हुई, जिसने डॉक्टर की पत्नी की बायोपिक फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखा. दावा किया गया कि फिल्म के जरिए पूरे देश को उनकी पत्नी के योगदान के बारे में बताया जाएगा.

इसी सिलसिले में डॉक्टर को 24 अप्रैल 2024 को मुंबई के वृंदावन स्टूडियो बुलाया गया. लेकिन बाद में पता चला कि पूरा मामला धोखाधड़ी का था और इसके नाम पर करोड़ों रुपए वसूले जा चुके थे. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. मुर्डिया ने ये भी आरोप लगाया कि जैसे-जैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ता गया विक्रम भट्ट पैसों की डिमांड करते चले गए.



लुकआउट नोटिस भी जारी था

उदयपुर पुलिस ने 29 नवंबर को विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट सहित कुल 6 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था. सभी को 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस भी भेजा गया. साथ ही इस लीगल नोटिस में सभी को देश के बाहर जाने से भी मना किया गया. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए VSP LLP नाम की कंपनी विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट के नाम पर रजिस्टर्ड थी.