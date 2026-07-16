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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आगे बढ़ो, छुट्टा नहीं है...', कुमार सानू संग अफेयर पर ट्रोल करने वाले को कुनिका सदानंद का करारा जवाब

'आगे बढ़ो, छुट्टा नहीं है...', कुमार सानू संग अफेयर पर ट्रोल करने वाले को कुनिका सदानंद का करारा जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका सदानंद एक बार फिर सुर्खियों में हैं. कुमार सानू के साथ अपने पुराने रिश्ते को लेकर ट्रोल होने पर उन्होंने ऐसा मजेदार जवाब दिया, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 16 Jul 2026 01:51 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 19' फेम कुनिका सदानंद अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. अब वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई, लेकिन इस बार वजह कोई प्रोजेक्ट या शो नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को दिया गया उनका मुंहतोड़ जवाब है. हाल ही में एक एक्स (पहले ट्विटर) यूजर ने उन्हें 'होम ब्रेकर' कहकर ट्रोल किया और सिंगर कुमार सानू के साथ उनके पुराने रिश्ते को लेकर सवाल उठाए. इस पर कुनिका सदानंद ने बेबाक और मजाकिया अंदाज में ऐसा जवाब दिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सोशल मीडिया (X) पर ऋषि बागरी नाम के एक यूजर ने एक पुरानी न्यूज का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस स्क्रीनशॉट में दावा किया गया था कि एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने साल 2025 में एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि 1990 के दशक में वो मशहूर सिंगर कुमार सानू के साथ 6 साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में थीं. खबर के मुताबिक, उस वक्त कुमार सानू अपनी पहली पत्नी रीता भट्टाचार्य के साथ शादीशुदा रिश्ते में थे. 

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कुनिका सदानंद ने दिया करारा जवाब
इस स्क्रीन शॉट को शेयर करते हुए यूजर ने कुनिका को ट्रोल किया और लिखा, 'आपका जमीर कहां था जब आपने शादीशुदा मर्दों को डेट किया और उनके घर उजाड़े??? ट्रोलर की इस बात पर गुस्सा होने के बजाय कुनिका ने बेहद कूल और मजाकिया अंदाज में जवाब देकर बोलती बंद कर दी. उन्होंने यूजर के पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए लिखा, 'अरे भाई, देश में मुझसे और मेरी लाइफ से बड़े मुद्दे चल रहे हैं. तुम अभी भी मेरी ब्यूटी और ब्रेन्स में ही उलझे हुए हो. चलो चलो आगे बढ़ो... छुट्टा नहीं है भाई.'

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक्ट्रेस का अंदाज
कुनिका का ये जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस और कई सोशल मीडिया यूजर्स एक्ट्रेस के इस बेबाक रवैये की तारीफ कर रहे हैं.

बता दें कि कुनिका सदानंद ने पिछले साल एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि 1990 के दशक में वो करीब छह साल तक कुमार सानू के साथ रिलेशनशिप में थीं. उस समय कुमार सानू शादीशुदा थे. कुनिका ने ये भी बताया था कि उस वक्त कुमार सानू की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी और बाद में दोनों ने आपसी सहमति से अपने रिश्ते को खत्म कर दिया था. 

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Published at : 16 Jul 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Kumar Sanu Kunika Sadanand
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