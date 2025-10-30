बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने बीते दिन यानि 29 अक्टूबर को अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है. इस दौरान एक्ट्रेस के पति और एक्टर पुलकित सम्राट ने उन्हें बेहद खास अंदाज में बधाई दी. पुलकित ने वाइफ कृति के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों में कपल बीच किनारे एक-दूजे के प्यार में डूबा नजर आया.

समुद्र किनारे एक-दूजे के प्यार में डूबे पुलकित-कृति

कृति खरबंदा ने अपना 35वां बर्थडे शहर की भीड़ से दूर समुद्र किनारे सुकून के पल बिताकर मनाया. इस दौरान एक्ट्रेस के पति पुलकित सम्राट भी उनके साथ मौजूद रहे. इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोज पुलकित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की. इन तस्वीरों में दोनों बीच किनारे लेटे हुए नजर आ रहे हैं. पुलकित जहां कूल लुक में दिखे. वहीं बर्थडे गर्ल रेड कलर की बिकिनी में कहर ढहाती हुई नजर आई. दोनों की ये केमिस्ट्री अब सोशल मीडिया पर आग लगा रही है.

View this post on Instagram A post shared by Pulkit Samrat (@pulkitsamrat)

वाइफ के लिए पुलकित ने लिखा स्पेशल मैसेज

कृति के साथ ये खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए पुलकित ने कैप्शन में खास बात लिखा. एक्टर ने लिखा, 'समुद्र का नमक हमारी त्वचा पर और डूबता सूरज तुम्हारी आंखों में...मुझे मेरा हमेशा का साथ मिल गया. जन्मदिन मुबारक, मेरा सबसे पसंदीदा नजारा @kriti.kharbanda..' पुलकित की इस पोस्ट पर फैंस के अलावा कई सेलेब्स पर प्यार लुटाते दिखे. एक्ट्रेस सोफी चौधरी ने लिखा, 'हैप्पी बर्थ डे कृति- बहुत सारा प्यार..'

पुलकित-कृति का वर्कफ्रंट

पुलकित सम्राट इन दिनों अपनी वेब सीरीज का 'ग्लोरी' में बिजी चल रहे हैं. जिसमें एक्टर का दमदार किरदार नजर आएगा. इसके अलावा उनकी पाइपलाइन में फिल्म 'राहु केतु' भी है. फिल्म में एक्टर संग वरुण शर्मा नजर आएंगे. वहीं कृति आखिरी बार फिल्म ’14 फेरे’ में नजर आई थी. जो साल 2021 में रिलीज हुई थी. कृति और पुलकित ने 15 मार्च 2024 को शादी की थी.

ये भी पढ़ें -

‘कैब ड्राइवर आ गया..’, नस्लभेद टिप्पणी के शिकार हुए दिलजीत दोसांझ, अब दिया करारा जवाब, बोले - ‘हैरान हूं..’