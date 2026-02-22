कौन हैं हर्ष मेहता? 19 साल छोटे करोड़पति बिजनेसमैन संग डेटिंग को लेकर खबरों में मलाइका अरोड़ा

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं. मलाइका अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहीं हैं. अर्जुन कपूर संग डेटिंग से लेकर ब्रेकअप तक मलाइका ने खूब लाइमलाइट बटोरी. ऐसे में अब एक बार फिर से उनका नाम किसी के साथ जुड़ता नजर आ रहा है. खबरें हैं कि मलाइका हर्ष मेहता को डेट कर रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, अखिर ये हैं कौन?

कौन हैं हर्ष मेहता?

33 साल के हर्ष मेहता एक डायमंड मर्चेंट हैं. साथ ही हर्ष सैंकस मैनेजमेंट के मैंनेजिंग डायरेक्टर हैं. हर्ष कोई मामूली आदमी नहीं हैं. वो एक जाने माने बिजनेसमैन हैं. उनके पास करोडों की संपत्ति है. हालांकि उनकी टोटल नेटवर्थ को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

मलाइका से 19 साल छोटे हैं हर्ष

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 52 साल की मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद 19 साल छोटे डायमंड मर्चेंट को डेट कर रही हैं. हाल ही में, मलाइका और हर्ष की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थीं. बता दें कि रेडिट पर तस्वीर आने के बाद, कहा जाने लगा कि उन्होंने हर्ष के साथ इटली में वैलेंटाइन्स डे मनाया. इन वायरल तस्वीरों में दोनों इटली के मशहूर ट्रेवी फाउंटेन पर दिख रहे हैं. एक बड़े ब्लैक ट्रेंच कोट में मलाइका को हर्ष के साथ सेल्फी लेते देखा जा सकता है, जो ग्रे जैकेट में स्टाइलिश लग रहे थे.

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Machine (@bollywoodmachinebm)



कॉन्सर्ट में दोनो साथ आए थे नजर

बता दें कि इससे पहले भी हर्ष मेहता और मलाइका एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखे गए थे. दोनों को एक कॉन्सर्ट में साथ नजर आए थे. इस दौरान दोनों को काफी एंजॉय करते देखा गया. वहीं एक बार दोंनो एयरपोर्ट पर भी साथ स्पॉट हुए थे. लगातार एक दूसरे के साथ दिखने की वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.

बता दें कि मलाइका ने अरबाज खान से शादी की थी. हालांकि अब दोनों का तलाक हो गया है. मलाइका और अरबाज के बेटे का नाम अरहान है. अरबाज से तलाक के बाद मलाइका ने लंबे समय तक अर्जुन कपूर को डेट किया. हालांकि ये रिश्ता भी टिक नहीं पाया.