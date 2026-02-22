हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं हर्ष मेहता? 19 साल छोटे करोड़पति बिजनेसमैन संग डेटिंग को लेकर खबरों में मलाइका अरोड़ा

कौन हैं हर्ष मेहता? 19 साल छोटे करोड़पति बिजनेसमैन संग डेटिंग को लेकर खबरों में मलाइका अरोड़ा

Malaika Arora And Harsh Mehta: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में है. खबरे हैं कि एक्ट्रेस 19 साल छोटे बिजनेसमैन हर्ष मेहता को डेट कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Feb 2026 07:04 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं. मलाइका अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहीं हैं. अर्जुन कपूर संग डेटिंग से लेकर ब्रेकअप तक मलाइका ने खूब लाइमलाइट बटोरी. ऐसे में अब एक बार फिर से उनका नाम किसी के साथ जुड़ता नजर आ रहा है. खबरें हैं कि मलाइका हर्ष मेहता को डेट कर रही हैं.  ऐसे में आइए जानते हैं, अखिर ये हैं कौन?

कौन हैं हर्ष मेहता? 
33 साल के हर्ष मेहता एक डायमंड मर्चेंट हैं. साथ ही हर्ष सैंकस मैनेजमेंट के मैंनेजिंग डायरेक्टर हैं. हर्ष कोई मामूली आदमी नहीं हैं. वो एक जाने माने बिजनेसमैन हैं. उनके पास करोडों की संपत्ति है. हालांकि उनकी टोटल नेटवर्थ को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

मलाइका से 19 साल छोटे हैं हर्ष
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 52 साल की मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद 19 साल छोटे डायमंड मर्चेंट को डेट कर रही हैं. हाल ही में, मलाइका और हर्ष की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थीं. बता दें कि रेडिट पर तस्वीर आने के बाद, कहा जाने लगा कि उन्होंने हर्ष के साथ इटली में वैलेंटाइन्स डे मनाया. इन वायरल तस्वीरों में दोनों इटली के मशहूर ट्रेवी फाउंटेन पर दिख रहे हैं. एक बड़े ब्लैक ट्रेंच कोट में मलाइका को हर्ष के साथ सेल्फी लेते देखा जा सकता है, जो ग्रे जैकेट में स्टाइलिश लग रहे थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bollywood Machine (@bollywoodmachinebm)


कॉन्सर्ट में दोनो साथ आए थे नजर
बता दें कि इससे पहले भी हर्ष मेहता और मलाइका एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखे गए थे. दोनों को एक कॉन्सर्ट में साथ नजर आए थे. इस दौरान दोनों को काफी एंजॉय करते देखा गया. वहीं एक बार दोंनो एयरपोर्ट पर भी साथ स्पॉट हुए थे. लगातार एक दूसरे के साथ दिखने की वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.

बता दें कि मलाइका ने अरबाज खान से शादी की थी. हालांकि अब दोनों का तलाक हो गया है. मलाइका और अरबाज के बेटे का नाम अरहान है. अरबाज से तलाक के बाद मलाइका ने लंबे समय तक अर्जुन कपूर को डेट किया. हालांकि ये रिश्ता भी टिक नहीं पाया.

और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
MALAIKA ARORA Harsh Mehta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कौन हैं हर्ष मेहता? 19 साल छोटे करोड़पति बिजनेसमैन संग डेटिंग को लेकर खबरों में मलाइका अरोड़ा
कौन हैं हर्ष मेहता? 19 साल छोटे करोड़पति बिजनेसमैन संग डेटिंग को लेकर खबरों में मलाइका अरोड़ा
बॉलीवुड
'धुरंधर' की इस एक्ट्रेस ने अपने ही व्हाट्सएप की चैट कर डाली लीक?मचा बवाल
'धुरंधर' की इस एक्ट्रेस ने अपने ही व्हाट्सएप की चैट कर डाली लीक?मचा बवाल
बॉलीवुड
'यादव जी की लव स्टोरी' रिलीज से पहले ही घिरी विवादों में, एल्विश यादव का भी रिएक्शन आया सामने
'यादव जी की लव स्टोरी' रिलीज से पहले ही घिरी विवादों में, एल्विश यादव का भी रिएक्शन आया सामने
बॉलीवुड
'किसी की मिमिक्री करना मजाक नहीं', पर्सनैलिटी राइट्स विवाद पर बोले सुनील ग्रोवर
'किसी की मिमिक्री करना मजाक नहीं', पर्सनैलिटी राइट्स विवाद पर बोले सुनील ग्रोवर
Advertisement

वीडियोज

India AI Impact Summit 2026 Big Update | AI & Robotics से पैसा कैसे कमाए ? Top 3 Stocks | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान.... पश्तून आबादी को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर आर्मी? 24 घंटे में 22 पश्तूनों की हत्या
अफगान हो या PAK.... पश्तूनों को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर सेना? 24 घंटे में 22 लोगों की हत्या
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र बजट सत्र से पहले विपक्ष का बड़ा कदम, CM फडणवीस का आमंत्रण ठुकराते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र बजट सत्र से पहले विपक्ष का बड़ा कदम, CM फडणवीस का आमंत्रण ठुकराते हुए दिया बड़ा बयान
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
साउथ सिनेमा
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
यूटिलिटी
वोटर आईडी में एड्रेस सुधारना है, तो घर बैठे ऐसे करें अपडेट
वोटर आईडी में एड्रेस सुधारना है, तो घर बैठे ऐसे करें अपडेट
शिक्षा
नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजपाल यादव, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दोनों का सफर
नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजपाल यादव, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दोनों का सफर
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget