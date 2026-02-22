एक्सप्लोरर
कौन हैं उल्का गुप्ता? टीवी शो झांसी की रानी से मिला फेम, अब केरला स्टोरी 2 में आएंगी नजर
Who Is Ulka Gupta: उल्का गुप्ता इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं. वो जल्द ही 'केरला स्टोरी 2' में नजर आने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उल्का गुप्ता के बारे में.
फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ की कहानी ने दर्शकों के झकझोंर कर रख दिया था. अब इस फिल्म के मेकर्स ने दूसरे पार्ट का भी ऐलान कर दिया है. सोशल मीडिया पर ‘द केरल स्टोरी 2’ का फर्स्ट लुक शेयर किया गया है. इस फिल्म में एक्ट्रेस उल्का गुप्ता नजर आने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन है ये हसीना.
