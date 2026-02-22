हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन हैं उल्का गुप्ता? टीवी शो झांसी की रानी से मिला फेम, अब केरला स्टोरी 2 में आएंगी नजर

कौन हैं उल्का गुप्ता? टीवी शो झांसी की रानी से मिला फेम, अब केरला स्टोरी 2 में आएंगी नजर

Who Is Ulka Gupta: उल्का गुप्ता इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं. वो जल्द ही 'केरला स्टोरी 2' में नजर आने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उल्का गुप्ता के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Feb 2026 04:15 PM (IST)
Who Is Ulka Gupta: उल्का गुप्ता इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं. वो जल्द ही 'केरला स्टोरी 2' में नजर आने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उल्का गुप्ता के बारे में.

फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ की कहानी ने दर्शकों के झकझोंर कर रख दिया था. अब इस फिल्म के मेकर्स ने दूसरे पार्ट का भी ऐलान कर दिया है. सोशल मीडिया पर ‘द केरल स्टोरी 2’ का फर्स्ट लुक शेयर किया गया है. इस फिल्म में एक्ट्रेस उल्का गुप्ता नजर आने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन है ये हसीना.

1/7
उल्का गुप्ता टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2009 में टीवी शो ‘7 फेरे’ से की थी.
उल्का गुप्ता टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2009 में टीवी शो ‘7 फेरे’ से की थी.
2/7
इसके बाद उन्होंने कई पॉपुलर टीवी शोज और फिल्मों में काम किया. खास तौर पर टीवी सीरियल ‘झांसी की रानी’ में उनके अभिनय ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई.
इसके बाद उन्होंने कई पॉपुलर टीवी शोज और फिल्मों में काम किया. खास तौर पर टीवी सीरियल ‘झांसी की रानी’ में उनके अभिनय ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई.
Published at : 22 Feb 2026 04:15 PM (IST)
Jhansi Ki Rani Ulka Gupta Kerala Story 2

