कॉमेडियन कपिल शर्मा को सिनेमाघरों पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है. उनकी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 सिनेमाघरों पर 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म को लेकर काफी बज भी था मगर ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है. धुरंधर की आंधी में किस किसको प्यार करूं 2 उड़ गई है. इस वजह से बॉक्स ऑफिस पर इसका बुरा हाल हो गया है.

कपिल शर्मा की फिल्म बहुत कम कमाई कर रही है ऐसे में फिल्म का अपना बजट पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है. छह दिन में जाकर ये फिल्म सिर्फ 10 करोड़ की कमाई कर पाई है. आइए आपको बताते हैं किस किसको प्यार करूं 2 ने बॉक्स ऑफिस पर छठे दिन कितना कलेक्शन किया है.

छठे दिन कमाए बस इतने लाख

किस किसको प्यार करूं 2 की कमाई करोड़ से घटकर लाखों में आ गई है. फिल्म ने छठ दिन अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने छठे दिन सिर्फ 75 लाख का कलेक्शन किया है. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 10 करोड़ हो गया है. फिल्म को 10 करोड़ कमाने में पूरे छह दिन लग गए हैं.

View this post on Instagram A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

फिल्म ने पहले दिन 1.85 करोड़, दूसरे दिन 2.5 करोड़, तीसरे दिन 2.9 करोड़, चौथे दिन 90 लाख, पांचवें दिन 1.1 करोड़ का कलेक्शन किया था. वीकेंड पर फिल्म की कमाई थोड़ी बढ़ सकती है मगर धुरंधर और बाक फिल्मों के आगे इसका कलेक्शन कम ही रहने वाला है.

धुरंधर ने किया बुरा हाल

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. धुरंधर के आगे कोई भी फिल्म टिक नहीं पा रही है. धुरंधर 12 दिन से बॉक्स ऑफिस पर धड़ल्ले से कमाई कर रही है. जिस तरह से रोज इसक कमाई बढ़ रही है ये आगे आने वाली फिल्मों का भी हाल बेहाल कर सकती है. फिल्म 500 करोड़ के क्लब में एंट्री भी कर रही है.

ये भी पढ़ें: Birthday Special: एक फिल्म से रातोरात बनीं स्टार, फिर 'ऐश्वर्या राय' की हमशक्ल होना ले डूबा करियर, पहचाना?