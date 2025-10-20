हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBirthday Special: रेखा के प्यार में थे किरण कुमार, जानें कैसी थी दोनों की लव स्टोरी

Birthday Special: रेखा के प्यार में थे किरण कुमार, जानें कैसी थी दोनों की लव स्टोरी

Kiran Kumar Birthday Special: एक्टर किरण कुमार ने अपनी जिंदगी को हमेशा काफी निजी रखा. पुरानी कहानियों और इंटरव्यू से पता चलता है कि दोनों के बीच कभी खास नजदीकी रही थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Oct 2025 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर किरण कुमार का कल 71वां जन्मदिन है, उनका जन्म 20 अक्टूबर 1953 को मुंबई में हुआ था. किरण बॉलीवुड के जाने माने एक्टर में से एक हैं. उनकी लव स्टोरी भी काफी चर्चित रही. 1970 के दशक एक्ट्रेस रेखा का नाम एक्टर किरण कुमार के साथ जोड़ा गया था. भले ही दोनों ने कभी अपने इस रिश्ते के बारे में की खुलकर पुष्टि नहीं की, लेकिन पुराने इंटरव्यू और मैग्जीन के ये इशारा करते हैं कि उनके बीच कोई खास नजदीकी रही होगी.

सिद्धार्थ कानन के एक पुराने इंटरव्यू में किरण कुमार ने रेखा के बारे में बहुत प्यार से बात की. उन्होंने कहा कि भले ही वह पिछले कई सालों से उनसे नहीं मिले और अब मिलने का कोई प्लान नहीं है, फिर भी उनका उनके लिए बहुत सम्मान है.

किरण ने कहा, रेखा जी बहुत अच्छी इंसान हैं
उन्होंने कहा, “रेखा जी बहुत अच्छी इंसान हैं, उनका दिल सोने जैसा है और चेहरे पर दिवा जैसी चमक है. मैं समझ नहीं पाता कि इतने सालों बाद भी वह इतनी खूबसूरत कैसे दिखती हैं. मैं उनका हमेशा आदर करता हूं. भले ही हम लंबे समय से मिले नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपने दिल में संजोकर रखूंगा.

किरण ने यह भी बताया कि भले ही वह फिर से रेखा से बात करने के लिए खुश होंगे, लेकिन वह पहला कदम नहीं उठाएंगे. उन्होंने कहा, “मैं उनसे संपर्क करना नहीं चाहता. मैं उन्हें कॉल करके नहीं कहना चाहता, ‘मैम, मैं आपसे मिलना चाहता हूं’. मैं ऐसा नहीं करना चाहता. उनका अपना जीवन है और मेरा अपना. अगर किस्मत ने लिखा, तो हम दोस्तों की तरह मिलकर बात करेंगे.
Birthday Special: रेखा के प्यार में थे किरण कुमार, जानें कैसी थी दोनों की लव स्टोरी

रेखा ने खुद बयां की थी हकीकत
किरण कुमार और रेखा के रिश्ते का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया था. रेखा ने 1975 के दौरान स्टाडस्ट मैग्जीन के एक एडिशन में दिए इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था. उन्होंने अपने और किरण कुमार के रिश्ते के बारे में जिक्र करते हुए बताया था कि अभिनेता की एक आदत की वजह से वह अक्सर नाराज हो जाती थीं. 

किरण को मम्मा बॉय कहती थीं रेखा
रेखा ने बताया था कि किरण कुमार की कई आदतों की वजह से वह बेहद नाराज रहती थीं. दरअसल, वह मम्मा बॉय जैसे थे. रेखा के मुताबिक, किरण कुमार के साथ देर रात घूमने का प्लान नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि वह हर हाल में रात 10 बजे तक घर पहुंच जाते थे. रेखा की मानें तो किरण कुमार के घर जाने की वजह दूध का गिलास होता था. उनकी इस आदत से रेखा काफी परेशान रहती थीं. 

किरण के करियर के बारें में
किरण कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री के अनुभवी कलाकारों में गिने जाते हैं. उनका करियर 1970 के दशक में शुरू हुआ और उन्होंने फिल्मों, टेलीविजन और थियेटर में अपनी पहचान बनाई. वह मुख्य रूप से सपोर्टिंग रोल्स और विलेन के किरदारों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे सोनम लंदन, राम लखन, जुबां, हीरो नं. 1, इशक, चांदनी.

रोमांटिक, कॉमिक और विलेन रोल्स सभी में उनके अभिनय को दर्शकों और आलोचकों ने सराहा है. इसके अलावा, उन्होंने टीवी शो और सीरियल्स में भी काम किया और थियेटर में योगदान देकर अपनी कला को और मजबूत किया. किरदारों की विविधता और विलेन/सपोर्टिंग रोल्स में उनकी पकड़ ने उन्हें बॉलीवुड के भरोसेमंद एक्टर  के रूप में स्थापित किया है.

Published at : 20 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Rekha Kiran Kumar
