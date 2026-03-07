हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'अल्लू परिवार में आपका स्वागत है..' भाभी नयनिका रेड्डी का अल्लू अर्जुन ने बेहद ही खास अंदाज में किया परिवार में स्वागत

'अल्लू परिवार में आपका स्वागत है..' भाभी नयनिका रेड्डी का अल्लू अर्जुन ने बेहद ही खास अंदाज में किया परिवार में स्वागत

अल्लू अर्जुन के छोटे भाई अल्लू सिरीश हाल ही में नयनिका रेड्डी के संग शादी के बंधन में बंधे हैं. ऐसे में साउथ के इस सुपरस्टार एक्टर ने बेहद ही खास अंदाज में अपनी भाभी का परिवार में स्वागत किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 03:33 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ के सुपरस्टार एक्टर अल्लू अर्जुन ने हाल ही में अपने छोटे भाई अल्लू सिरीश की शादी के बाद नई-नवेली भाभी नयनिका रेड्डी का खास अंदाज में परिवार में स्वागत किया है. बता दें शुक्रवार को ये कपल रीति-रिवाजों के संग शादी के बंधन में बंधा था.

अल्लू अर्जुन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अल्लू सिरीश और नयनिका को उनके नए जीवन के सफर के लिए शुभकामनाएं दीं. अल्लू अर्जुन ने इस नए जोड़े पर प्यार बरसाने वालों का आभार भी व्यक्त किया. अल्लू अर्जुन ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें उनकी पत्नी स्नेहा और भाई अल्लू सिरीश, भाभी नयनिका रेड्डी और पेरेंट्स नजर आ रहे हैं.

अल्लू अर्जुन ने किया भाभी का स्वागत

तस्वीर को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा,' मेरे भाई  सिरी और नयनिका को सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं. अल्लू परिवार में आपका स्वागत है. आप सभी लोगों का भी धन्यवाद, जिन्होंने अपनी गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजे. हम इस प्यार के लिए हमेशा आभारी रहेंगे. अल्लू परिवार.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Allu Arjun (@alluarjunonline)

अल्लू अर्जुन के अलावा रामचरण ने भी अल्लू सिरीश और नयनिका को उनके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं. एक्टर ने पोस्ट शेयर कर लिखा,' बधाई हो मेरे प्यारे भाई अल्लू सिरीश और नयनिका रेड्डी. आप दोनों का साथ का सफर खुशियों और आशीर्वाद से भरा हो.'

आपको बता दें कि राम चरण रियल लाइफ में अल्लू अर्जुन और अल्लू सिरीश के कजिन हैं. अल्लू सिरीश ने राम चरण के पोस्ट को सोशल मीडिया पर दोबारा शेयर किया और लिखा,'थैंक यू स्वामी.'

मालूम हो अल्लू सिरीश ने अपने खास दिन पर पारंपरिक पोशाक पहनी, वहीं उनकी दुल्हन नयनिका रेड्डी ने भी उनसे मैच करते हुए सफेद सिल्क साड़ी के साथ पारंपरिक सोने के गहने पहने, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लगीं. इस शादी में अल्लू अर्जुन भी ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आए थे, जिसमें वो काफी हैंडसम लगे थे.

Published at : 07 Mar 2026 03:33 PM (IST)
Allu Arjun Ram Charan Allu Sirish Nayanika Reddy
