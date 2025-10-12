एक्सप्लोरर
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
रश्मि देसाई के एक्स पति नंदीश संधू ने सगाई कर ली है. उनकी मंगेतर का नाम कविता बनर्जी है. कविता और नंदीश ने अब सगाई की फोटोज शेयर की हैं.
एक्ट्रेस रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड अब नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं. उन्होंने कविता बनर्जी से सगाई कर ली है. नंदीश ने सगाई की अनाउंसमेंट की और फोटोज भी शेयर की.
Published at : 12 Oct 2025 09:23 AM (IST)
