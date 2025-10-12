रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनरश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर

रश्मि देसाई के एक्स पति नंदीश संधू ने सगाई कर ली है. उनकी मंगेतर का नाम कविता बनर्जी है. कविता और नंदीश ने अब सगाई की फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Oct 2025 09:23 AM (IST)
एक्ट्रेस रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड अब नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं. उन्होंने कविता बनर्जी से सगाई कर ली है. नंदीश ने सगाई की अनाउंसमेंट की और फोटोज भी शेयर की.

नंदीश और कविता साथ में काफी खुश दिख रहे हैं. उन्होंने सगाई में वरमाला भी पहनाई.
नंदीश और कविता ने ये सगाई फैमिली के बीच में ही की. इसे काफी पर्सनल और प्राइवेट रखा.
सगाई के लिए नंदीश ने ब्लैक कलर का सूट कैरी किया. सूट के साथ उन्होंने व्हाइट शर्ट मैच की.
वहीं कविता की बात करें तो उन्होंने ऑरेंज लहंगा पहना. अपने लुक को हैवी जूलरी और मिनिमल मेकअप के साथ कंप्लीट किया.
फोटोज के कैप्शन में कविता ने लिखा- हैलो मंगेतर, नंदीश संधू. नंदीश और कविता मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे.
सगाई में उनकी फैमिली ने सारे रिचुअल्स से किए. दोनों की सगाई की तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई हैं.
बता दें कि कविता बनर्जी भी एक्ट्रेस हैं. वो कोलकाता की रहने वाली हैं. वो 'तेरी मेरी इक जिंदड़ी', हिकअप्स एंड हुकअप्स, एक विलेन रिटर्न्स, दिव्य प्रेम - प्यार और रहस्य की कहानी जैसे प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं.
Published at : 12 Oct 2025 09:23 AM (IST)
