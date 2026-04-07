कभी 12 लोगों के साथ 2 कमरे के घर में गुजारा करता था ये एक्टर, अब हैं करोड़ों के मालिक

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे आउटसाइडर एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली है. अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर वो ना सिर्फ दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं, बल्कि एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये चार्ज भी करते हैं.

इस लिस्ट में कार्तिक आर्यन का भी नाम शामिल है.देखा जाए तो नेम फेम से लेकर दौलत-शोहरत तक कार्तिक आर्यन के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है. उन्होंने बॉलीवुड में 2011 में प्यार का पंचनामा से कदम रखा था. कार्तिक को उनकी डेब्यू फिल्म के लिए महज 70 हजार रुपये की फीस मिली थी.

लेकिन, आज वो करोड़ों में चार्ज करते हैं.कार्तिक ग्वालियर के रहने वाले हैं और जब वो 10वीं क्लास में थे तभी ठान लिया था कि एक्टर बनकर रहेंगे. कार्तिक मुंबई से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, ऐसे में उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाना शुरू किया.

डेब्यू फिल्म के वक्त कार्तिक लोखंडवाला में रहते थे

जब वो थर्ड ईयर में थे तभी उनकी कास्टिंग प्यार का पंचनामा फिल्म के लिए हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया. हालांकि, फाइनल एग्जाम देकर उन्होंने डिग्री ले ली. जब उन्हें प्यार का पंचनामा में काम करने का मौका मिला था, उस दौरान वो मुंबई के लोखंडवाला में रहा करते थे.

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वो जिस 2 बीएचके के फ्लैट में रहा करते थे,जिसमें 12 लोग और उनके साथ थे. कार्तिक ने प्यार का पंचनामा में 5 मिनट 29 सेकेंड का मोनोलॉग बोला था, जिसके बाद उन्हें काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी. उसके बाद जब दूसरा पार्ट रिलीज हुआ, उसमें भी एक्टर का 7.8 मिनट लंबा मोनोलॉग था.

रिपोर्ट के अनुसार कार्तिक ने तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के लिए 50 करोड़ रुपये फीस चार्ज की थी. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 2023-24 में एक्टर की नेटवर्थ 39 से 46 करोड़ रुपये के बीच बताई गई थी. हालांकि, पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार कार्तिक की नेटवर्थ अब 250 करोड़ रुपये बताई जाती है.

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