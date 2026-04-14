‘द केरल स्टोरी 2’ कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन? कितना कमाया मुनाफा?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThe Kerala Story 2 BO Lifetime: ‘द केरल स्टोरी 2’ का थिएट्रिकल सफर हुआ खत्म, जानें- कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन और कितना कमाया मुनाफा?

The Kerala Story 2 BO Lifetime: ‘द केरल स्टोरी 2’ का थिएट्रिकल सफर हुआ खत्म, जानें- कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन और कितना कमाया मुनाफा?

The Kerala Story 2 BO Lifetime Collection:  ‘द केरल स्टोरी 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. अब इसका थिएट्रिकल सफर खत्म हो गया है. जानते हैं इसका लाइफटाइम कलेक्शन और प्रॉफिट

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Apr 2026 08:36 AM (IST)
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‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ का बॉक्स ऑफिस सफर खत्म हो गया है. काफी विवादों और कानूनी पचड़ों में फंसने के बाद कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म 27 फरवरी, 2026 को केवल भारत में रिलीज हुई थी. फिल्म ने सिनेमाघरों में 7 सप्ताह का सफर तय किया और सफल रही. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म का भारत में लाइफटाइम कलेक्शन कितना रहा है.

 द केरल स्टोरी 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया?
‘केरल स्टोरी’ के सीक्वल ‘द केरल स्टोरी 2’ को मिला-जुला रिव्यू मिला था. केरल हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए ब्रीफ इंटरिम स्टे ने भी फिल्म को एक बड़ा झटका दिया, जिससे पहले दिन दर्शकों की संख्या पर असर पड़ा. हालांकि तमाम मुश्किलों के बावजूद, विपुल अमृतलाल शाह की निर्देशित फिल्म ने पहले तीन हफ्तों तक अच्छा परफॉर्म किया. इसके बाद, धुरंधर 2 के आने से इसकी कमाई पर काफी असर पड़ा.

भारत में फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 52.25 करोड़ रुपये रहा है, 'द केरल स्टोरी 2' 28 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इसने लगभग 45 दिनों में 24.25 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है. प्रॉफिट परसेंटेज में देखें तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) 86.60% है. यह वाकई शानदार है!

2026 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी
‘द केरल स्टोरी 2’ से उम्मीदें कहीं ज्यादा थीं, हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई नहीं कर पाई. लेकिन उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा की फिल्म 2026 की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. यह रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' (52.99 करोड़) को पछाड़ देने से बस कुछ ही कदम पीछे रह गई.

भारत में 2026 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्में (नेट कलेक्शन)

  • धुरंधर 2- 1117.75 करोड़ (अभी कमाई जारी है)
  • बॉर्डर 2- 362.76 करोड़
  • ओ'रोमियो - 83.35 करोड़
  • मर्दानी 3- 52.99 करोड़
  • द केरल स्टोरी 2 - 52.25 करोड़
  • इक्कीस - 36.25 करोड़
  • एसेट्स -11.42 करोड़
  • दो दीवाने शहर में - 7.98 करोड़
  • तू या मैं - 7.2 करोड़
  • राहु केतु - 6.37 करोड़
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Published at : 14 Apr 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Box Office BOX OFFICE COLLECTION The Kerala Story 2
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