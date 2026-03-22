रवीना टंडन के कपड़ों की आखिर क्यों करिश्मा कपूर करवाया करती थीं जासूसी, सालों बाद खुली पोल

अंदाज अपना-अपना फिल्म को कल्ट क्लासिक फिल्म माना जाता है. आज भी इस फिल्म को देखना दर्शक बेहद ही पसंद करते हैं. अब हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान पॉपुलर कॉस्ट्यूम डिजाइन एशले रिबेलो ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.

उन्होंने बताया कि फिल्म के दौरान करिश्मा और रवीना में तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है.आलम ये था कि करिश्मा कपूर अपने टीम के मेंबर से रवीना टंडन के कपड़ों की जासूसी करवाया करती थीं. इतना ही नहीं एशले ने बताया कि करिश्मा हमेशा अपने टीम के मेंबर को ये जासूस करने के लिए भेजती थी कि वो जाकर देखे कि रवीना ने क्या पहना और उनका कॉस्ट्यूम दिख कैसा रहा है.

फिल्म के सेट पर कोई किसी से नहीं करता था बात

दोनों के बीच लुक को लेकर बड़ी होड़ रहती थी.अविनाश त्रिपाठी के पॉडकास्ट में एशले रिबेलो ने बताया कि उन्हें इस फिल्म में काम करने का मौका रवीना टंडन की वजह से मिला था.उन्होंने बताया कि ये रात और ये दूरी सॉन्ग के लिए रवीना के लिए खास नाइटीज डिजाइन हुई थी.





उन नाइटीज में फेदर्स और फर का इस्तेमाल किया गया था.एशले ने कहा कि करिश्मा बस ये जानने के लिए एक्साइटेड रहा करती थीं कि आखिर रवीना ने पहना क्या है और उनके कपड़े डिजाइन कौन कर रहा है. एशले ने कहा कि फिल्म में रवीना टंडन बेहद खूबसूरत लगीं.

लेकिन, उन्हें ये पता नहीं था कि फ्यूचर में वो करिश्मा के संग भी बहुत फिल्मों में काम करेंगे.रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब कोई भी एक-दूसरे से बात नहीं किया करता था. इस फिल्म के दौरान ना सिर्फ करिश्मा और रवीना बल्कि सलमान खान और आमिर खान में भी बात नहीं होती थी.

रवीना ने ये भी बताया था कि क्लाइमेक्स की शूटिंग के दौरान उन्हें और करिश्मा को एक खंभे में बांधा गया था. उस दौरान राजकुमार संतोषी ने मजाक में कहा था कि जब तक ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगी, इन्हें खोला नहीं जाएगा.

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