बेटे जेह के एनुअल फंक्शन में किया परफॉर्म, करीना ने किया फ्लाइंग किस, सैफ ने किया चियर
करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे जेह के स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ. इस इवेंट में जेह ने परफॉर्म किया. सैफ और करीना ने ये इवेंट अटेंड किया है.
बॉलीवुड एक्टर करीना कपूर खान और सैफ अली खान को हाल ही में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में हुए जूनियर स्कूल एनुअल डे फंक्शन में देखा गया. इस फंक्शन में उनके छोटे बेटे जेह ने भी परफॉर्म किया. सोशल मीडिया पर इस परफॉर्मेंस का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में करीना कपूर और सैफ अली खान काफी एक्साइटेड नजर आए. उन्होंने जेह को फ्लाइंग किस किया और चियर किया.
ईशा अंबानी ने शेयर किया वीडियो
ईशा अंबानी ने सोशल मीडिया पर इस फंक्शन का वीडियो शेयर किया है. इस क्लिप में सैफ अली खान बेटे जेह को चियर करते दिखे. वो बेटे को परफॉर्म करता देख बहुत खुश हो गए थे. वहीं करीना भी अपनी सीट से उठीं और जेह को किस करने लगीं. पेरेंट्स को देखकर जेह भी मुस्कुराने लगे और बहुत खुश हो गए. वो भी फ्लाइंग किस करने लगे.
करीना और सैफ की शादी-बच्चे
बता दें कि करीना और सैफ ने 16 अक्टूबर 2012 में शादी की थी. करीना ने 2016 में पहले बेटे तैमूर को जन्म दिया. वहीं 2021 में उन्होंने दूसरे बेटे जेह को जन्म दिया. करीना और सैफ अपने काम के साथ-साथ बच्चों पर भी पूरा ध्यान देते हैं. जब लियोनेल मेसी मुंबई आए थे तो करीना अपने बच्चों को लेकर गई थीं. उन्होंने लियोनेल मेसी से बच्चों की मुलाकात करवाई थी. करीना अक्सर अपने बच्चों के बारे में बात करती रहती हैं. वो बताती हैं कि उनके बड़े बेटे तैमूर शांत और सीरियस हैं. वहीं जेह बिल्कुल तूफान हैं. वो बहुत मस्ती करते हैं.
वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार करीना कपूर को फिल्म सिंघम में देखा गया था. इस फिल्म में वो अव्नि कामत सिंघम के रोल में नजर आए थीं. अब वो दायरा में दिखेंगी. वहीं सैफ अली खान को ज्वैल थीफ में देखा गया था. अब वो हैवान में नजर आएंगे.
