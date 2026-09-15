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जेह-तैमूर के स्क्रीन टाइम पर करीना कपूर की सख्ती, बोलीं- 'मुझे फोन छीनना पड़ता है'

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपने दोनों बेटों तैमूर और जेह के स्क्रीन टाइम को लेकर काफी सख्त हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें कई बार बच्चों के हाथ से फोन तक छीनना पड़ता है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 15 Sep 2026 04:25 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहती हैं. करीना और सैफ अली खान दो बेटों तैमूर अली खान और जेह अली खान के माता-पिता हैं. एक्ट्रेस कई बार बता चुकी हैं कि बच्चों की परवरिश के मामले में वह थोड़ी सख्त हैं, जबकि सैफ का रवैया काफी रिलैक्स रहता है. हाल ही में एक इंटरव्यू में करीना ने अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर बात की और बताया कि वो फोन और डिजिटल दुनिया को लेकर काफी सख्त रहती हैं.

बेटों के फोन इस्तेमाल को लेकर परेशान हो जाती हैं करीना कपूर
SCREEN को दिए एक इंटरव्यू में करीना कपूर ने बताया कि वो तैमूर और जेह के फोन और लैपटॉप इस्तेमाल को लेकर काफी सतर्क रहती हैं. उन्होंने कहा, 'उनके पास फोन नहीं है. तैमूर की नैनी के पास एक फोन है, जिसे वो अपना फोन बताता है. मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारा फोन नहीं है. उसने पूछा कि क्या वो अपने दोस्तों से कह सकता है कि ये उसका फोन है, लेकिन मैंने मना कर दिया.' 

जेह-तैमूर के स्क्रीन टाइम पर करीना कपूर की सख्ती, बोलीं- 'मुझे फोन छीनना पड़ता है

'मुझे फोन छीनना पड़ता है'
करीना ने बताया कि वो बच्चों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर काफी 'हाइपर' हैं. उन्होंने कहा, 'मैं इस पूरी डिजिटल चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती हूं. फिर वो मुझझे कहता है कि "आप और अब्बा भी तो फोन पर बात करते हैं." जब वो पूरे दिन गेम खेल रहे होते हैं तो मुझे सच में उनके हाथ से फोन छीनना पड़ता है.' 

सैफ अली खान से होती है करीना कपूर की बहस
करीना ने बताया कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर उनकी और सैफ की सोच थोड़ी अलग है. दोनों की खूब बहस होती है. उन्होंने कहा, 'सैफ को लगता है कि मैं स्क्रीन टाइम को लेकर जरूरत से ज्यादा सख्त हूं. उन्हें लगता है कि मैं परेशान रहने वाली मां हूं. सैफ मुझे रिलैक्स रहने के लिए कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर सख्त रहना ही पड़ेगा.' 

जेह-तैमूर के स्क्रीन टाइम पर करीना कपूर की सख्ती, बोलीं- 'मुझे फोन छीनना पड़ता है

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एक्ट्रेस ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बच्चों को लेकर शायद यही एक ऐसी बात है, जिस पर दोनों के बीच बहस होती है. करीना ने कहा कि वह अपने बच्चों को जितना हो सके, लंबे समय तक छोटा ही रखना चाहती हैं और उन्हें डिजिटल दुनिया से बहुत जल्दी जोड़ना नहीं चाहतीं.

AI को लेकर भी चिंतित हैं करीना
करीना ने बताया कि वो बदलते समय के साथ चलना चाहती हैं, लेकिन ये नहीं चाहती कि उनके बच्चे कम उम्र में टेक्नोलॉजी के ज्यादा संपर्क में आएं. उन्होंने AI को लेकर भी चिंता जाहिर की. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं बच्चों पर AI के असर को लेकर थोड़ी परेशान हूं. इसके कुछ पहलू मुझे काफी परेशान करते हैं. मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में एक बैलेंस होना जरूरी है. कुछ चीजों के इस्तेमाल पर रोक होनी चाहिए, लेकिन AI और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे और फायदेमंद कामों के लिए किया जा सकता है.' 

जेह-तैमूर के स्क्रीन टाइम पर करीना कपूर की सख्ती, बोलीं- 'मुझे फोन छीनना पड़ता है

'दायरा' में नजर आएंगी करीना कपूर
वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना कपूर जल्द ही फिल्म 'दायरा' में नजर आने वाली हैं. फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है और इसमें उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन भी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में दोनों पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे. 'दायरा' सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. 

जेह-तैमूर के स्क्रीन टाइम पर करीना कपूर की सख्ती, बोलीं- 'मुझे फोन छीनना पड़ता है

इसकी कहानी मेघना गुलजार ने यश केसवानी और सीमा अग्रवाल के साथ मिलकर लिखी है. जंगली पिक्चर्स और डॉ. जयंतीलाल गडा के पेन स्टूडियोज के बैनर तले बनी ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' से होगा. इस स्पाई-कॉमेडी फिल्म में प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 15 Sep 2026 04:25 PM (IST)
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