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काजोल का दुर्गा पूजा में दिखा खास अंदाज, ऑरेंज साड़ी में लगीं बेहद खूबसूरत
बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल दुर्गा पूजा में अपने अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. वह ऑरेंज साड़ी में नजर आईं, जिसमें उनका ट्रेडिशनल लुक खूबसूरत लग रहा है. उनकी तस्वीरों में त्योहार की रौनक दिखती है.
दुर्गा पूजा के जश्न में काजोल का ऑरेंज साड़ी वाला लुक लोगों का ध्यान खींच रहा है. अभिनेत्री की तस्वीरों में उनके त्योहार मनाने के खास अंदाज की झलक देखने को मिलती है.
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Published at : 17 Oct 2026 07:49 PM (IST)
Tags :Kajol
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