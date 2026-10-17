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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकाजोल का दुर्गा पूजा में दिखा खास अंदाज, ऑरेंज साड़ी में लगीं बेहद खूबसूरत

काजोल का दुर्गा पूजा में दिखा खास अंदाज, ऑरेंज साड़ी में लगीं बेहद खूबसूरत

बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल दुर्गा पूजा में अपने अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. वह ऑरेंज साड़ी में नजर आईं, जिसमें उनका ट्रेडिशनल लुक खूबसूरत लग रहा है. उनकी तस्वीरों में त्योहार की रौनक दिखती है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2026 07:49 PM (IST)
बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल दुर्गा पूजा में अपने अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. वह ऑरेंज साड़ी में नजर आईं, जिसमें उनका ट्रेडिशनल लुक खूबसूरत लग रहा है. उनकी तस्वीरों में त्योहार की रौनक दिखती है.

दुर्गा पूजा के जश्न में काजोल का ऑरेंज साड़ी वाला लुक लोगों का ध्यान खींच रहा है. अभिनेत्री की तस्वीरों में उनके त्योहार मनाने के खास अंदाज की झलक देखने को मिलती है.

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बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अपनी एक्टिंग और खूबसूरत अंदाज़ के लिए जानी जाती है. फिल्मों के अलावा दुर्गा पूजा के दौरान भी उनका खास अंदाज फैंस का ध्यान खींचता है.
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अपनी एक्टिंग और खूबसूरत अंदाज़ के लिए जानी जाती है. फिल्मों के अलावा दुर्गा पूजा के दौरान भी उनका खास अंदाज फैंस का ध्यान खींचता है.
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काजोल के लिए दुर्गा पूजा का त्योहार परिवार के साथ खुशियां बांटने का भी एक खास मौका है. इस दौरान वह अपने करीबियों के साथ हंसी-मजाक करती और यादगार पल बिताती नज़र आती है. उनका यह अंदाज़ त्योहार की खुशी को और भी खूबसूरत बना देता है.
काजोल के लिए दुर्गा पूजा का त्योहार परिवार के साथ खुशियां बांटने का भी एक खास मौका है. इस दौरान वह अपने करीबियों के साथ हंसी-मजाक करती और यादगार पल बिताती नज़र आती है. उनका यह अंदाज़ त्योहार की खुशी को और भी खूबसूरत बना देता है.
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काजोल हर साल दुर्गा पूजा के जश्न में बहुत ख़ुशी से हिस्सा लेती नज़र आती है. इस त्यौहार के साथ उनका जुड़ाव उनके फैंस को संस्कृति के साथ जुड़े रहने की झलक दिखाता है.
काजोल हर साल दुर्गा पूजा के जश्न में बहुत ख़ुशी से हिस्सा लेती नज़र आती है. इस त्यौहार के साथ उनका जुड़ाव उनके फैंस को संस्कृति के साथ जुड़े रहने की झलक दिखाता है.
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काजोल दुर्गा पूजा के हर पल को एकदम खास अंदाज में एन्जॉय करती नज़र आती हैं. त्योहार के दौरान उनकी मौजूदगी और खुशमिजाज अंदाज इस जश्न में चार चांद लगा देता है. यही वजह है कि दुर्गा पूजा के मौके पर उनकी तस्वीरें फैंस के बीच खास चर्चा में रहती हैं.
काजोल दुर्गा पूजा के हर पल को एकदम खास अंदाज में एन्जॉय करती नज़र आती हैं. त्योहार के दौरान उनकी मौजूदगी और खुशमिजाज अंदाज इस जश्न में चार चांद लगा देता है. यही वजह है कि दुर्गा पूजा के मौके पर उनकी तस्वीरें फैंस के बीच खास चर्चा में रहती हैं.
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इस बार दुर्गा पूजा के मौके पर काजोल ऑरेंज कलर की साड़ी में नज़र आईं. इस खूबसूरत साड़ी में उनका ट्रेडिशनल लुक काफी आकर्षक लग रहा है. उनका यह अंदाज़ त्योहार के खास मौके पर खूब जंच रहा है.
इस बार दुर्गा पूजा के मौके पर काजोल ऑरेंज कलर की साड़ी में नज़र आईं. इस खूबसूरत साड़ी में उनका ट्रेडिशनल लुक काफी आकर्षक लग रहा है. उनका यह अंदाज़ त्योहार के खास मौके पर खूब जंच रहा है.
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ये तस्वीरें काजोल की दुर्गा पूजा की ख़ास और खूबसूरत पलों की झलक दिखाते हैं. पूजा-पाठ से लेकर परिवार के साथ जश्न मनाने तक, उनका यह अंदाज त्योहार की खुशियों को दिखाता है.
ये तस्वीरें काजोल की दुर्गा पूजा की ख़ास और खूबसूरत पलों की झलक दिखाते हैं. पूजा-पाठ से लेकर परिवार के साथ जश्न मनाने तक, उनका यह अंदाज त्योहार की खुशियों को दिखाता है.
Published at : 17 Oct 2026 07:49 PM (IST)
Tags :
Kajol

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