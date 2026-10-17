काजोल का दुर्गा पूजा में दिखा खास अंदाज, ऑरेंज साड़ी में लगीं बेहद खूबसूरत

काजोल दुर्गा पूजा के हर पल को एकदम खास अंदाज में एन्जॉय करती नज़र आती हैं. त्योहार के दौरान उनकी मौजूदगी और खुशमिजाज अंदाज इस जश्न में चार चांद लगा देता है. यही वजह है कि दुर्गा पूजा के मौके पर उनकी तस्वीरें फैंस के बीच खास चर्चा में रहती हैं.