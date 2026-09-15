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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडASKSRK: 'किंग' की शूटिंग के वक्त शाहरुख खान को लगी थी चोट, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर कहा ये

ASKSRK: 'किंग' की शूटिंग के वक्त शाहरुख खान को लगी थी चोट, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर कहा ये

शाहरुख खान को फिल्म 'किंग' में देखा जाएगा. अब शाहरुख ने आस्क मी एनिथिंग में फैंस के सवालों के जवाब दिए. उन्होंने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी रिएक्ट किया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 15 Sep 2026 03:04 PM (IST)
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शाहरुख खान ने एक्स पर आस्क मी एनिथिंग सेशन रखा. इस दौरान उन्होंने फैंस से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए. शाहरुख खान ने बंगला 'मन्नत' और अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर भी रिएक्ट किया. इसके अलावा शाहरुख ने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी रिएक्ट किया.

शाहरुख खान को लगी थी चोट

किंग की मेकिंग के वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट क्या था? फैन के इस सवाल पर शाहरुख खान ने लिखा- शूटिंग के वक्त कुछ चोटें आईं, तो कई बार रुकना पड़ा और कई बार शुरू करना पड़ा. लेकिन सब ठीक हो गया है. सब ठीक है. सब अच्छा है.

इसके अलावा जब शाहरुख से 'किंग' के बाद के अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर पूछा तो उन्होंने लिखा- 'पता नहीं अभी तो किंग अकेला काफी है.' 

वहीं एक यूजर ने मन्नत को लेकर भी सवाल किया. यूजर ने पूछा- सर मन्नत बेच दो अगर इस बार गैलरी में नहीं आना है तो. इस पर शाहरुख ने लिखा- अब नई गैलरी बना रहा हूं ताकि और भी चमकूंगा. नई गैलरी से. वहीं एक यूजर ने शाहरुख के किंग के पोस्टर बनाए. इस पर उन्होंने लिखा- कमाल है. अपनी क्रिएटिव टीम को भेज रहा हूं.

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वहीं एक यूजर ने शाहरुख से रिक्वेस्ट की कि वो किसी रशियन एक्ट्रेस के साथ एडवेंचर फिल्म करें. तो इस पर शाहरुख न लिखा- सच में? ये रिक्वेस्ट तो पहली बार सुनी. दीपिका और रानी संग 'किंग' में काम करने को लेकर शाहरुख ने लिखा- अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ काम करना हमेशा अच्छा होता है. 

बता दें कि शाहरुख खान फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. ये फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, सुहाना खान जैसे स्टार्स होंगे. फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

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इन फिल्मों दिखे थे शाहरुख खान

बता दें कि शाहरुख खान को पिछली बार 2023 में बड़े पर्दे पर देखा गया था. वो तीन फिल्में 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' में दिखे थे. इसके अलावा वो 'टाइगर 3' में स्पेशल अपीरियंस में नजर आए थे. शाहरुख की तीनों फिल्मों को काफी पसंद किया गया था. उन्हें फिल्म 'जवान' के लिए तो बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड भी मिला है. फिल्म में शाहरुख का एक्शन अवतार देखने को मिला था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 15 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
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