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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइन 10 हैलोवीन फिल्मों में छिपे हैं मजेदार ट्विस्ट, डर और फैंटेसी से थ्रिल तक मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट

इन 10 हैलोवीन फिल्मों में छिपे हैं मजेदार ट्विस्ट, डर और फैंटेसी से थ्रिल तक मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट

भूतिया हवेलियों से लेकर एनिमेटेड एडवेंचर तक इन 10 हैलोवीन फिल्मों का कोई जवाब ही नहीं है. इनमें आपको हॉरर, कॉमेडी, फैंटेसी और मिस्ट्री का फुल एंटरटेनमेंट पैकेज मिल जाएगा.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 17 Oct 2026 04:54 PM (IST)
भूतिया हवेलियों से लेकर एनिमेटेड एडवेंचर तक इन 10 हैलोवीन फिल्मों का कोई जवाब ही नहीं है. इनमें आपको हॉरर, कॉमेडी, फैंटेसी और मिस्ट्री का फुल एंटरटेनमेंट पैकेज मिल जाएगा.

हैलोवीन के लिए बेस्ट फिल्में

1/10
द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस: अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो आपको एक अलग ही डरावनी दुनिया में पहुंचा देती हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए. ये हैलोवीन टाउन के राजा की कहानी है, जो हर बार एक ही तरह से हैलोवीन पर लोगों को डराकर थक चुका है. इसके बाद वो क्रिसमस पर लोगों को डराने की प्लानिंग करता है. ये इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि क्रिसमस पर किसी को ऐसी कोई उम्मीद नहीं होती. ये फिल्म आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस: अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो आपको एक अलग ही डरावनी दुनिया में पहुंचा देती हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए. ये हैलोवीन टाउन के राजा की कहानी है, जो हर बार एक ही तरह से हैलोवीन पर लोगों को डराकर थक चुका है. इसके बाद वो क्रिसमस पर लोगों को डराने की प्लानिंग करता है. ये इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि क्रिसमस पर किसी को ऐसी कोई उम्मीद नहीं होती. ये फिल्म आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
2/10
घोस्टबस्टर्स: ये साइंस फिक्शन भी एक मजेदार हैलोवीन फिल्म है. इसमें तीन साइंटिस्ट न्यूयॉर्क में भूतों को ढूंढने निकल पड़ते हैं. इतना ही नहीं वो भूतों को पकड़ने का काम भी शूरू कर देते हैं. लेकिन उनका ये फैसला बड़ा मुश्किल भरा है और इसमें उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है. इस फिल्म को आप हुलु या एप्पल टीवी पर भी देख सकते हैं.
घोस्टबस्टर्स: ये साइंस फिक्शन भी एक मजेदार हैलोवीन फिल्म है. इसमें तीन साइंटिस्ट न्यूयॉर्क में भूतों को ढूंढने निकल पड़ते हैं. इतना ही नहीं वो भूतों को पकड़ने का काम भी शूरू कर देते हैं. लेकिन उनका ये फैसला बड़ा मुश्किल भरा है और इसमें उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है. इस फिल्म को आप हुलु या एप्पल टीवी पर भी देख सकते हैं.
3/10
एडवर्ड सिजरहैंड्स: इस फिल्म की कहानी नॉर्मल फिल्मों से अलग है. इसमें एक इंवेंटर इंसान के जैसा एक आर्टिफिशियल रोबोट बनाता है, लेकिन उसके हाथ पूरे होने से पहले ही वो मर जाता है. उसके हाथ की जगह बस एक कैंची रह जाती है. आगे क्या होता है, वो ही इस कहानी का ट्विस्ट है. ये एक रोमांटिक फैंटेसी फिल्म है. इसे आप गुगल प्ले मूवीज, एप्पल आई ट्यून्स या यूट्यूब पर देख सकते हैं.
एडवर्ड सिजरहैंड्स: इस फिल्म की कहानी नॉर्मल फिल्मों से अलग है. इसमें एक इंवेंटर इंसान के जैसा एक आर्टिफिशियल रोबोट बनाता है, लेकिन उसके हाथ पूरे होने से पहले ही वो मर जाता है. उसके हाथ की जगह बस एक कैंची रह जाती है. आगे क्या होता है, वो ही इस कहानी का ट्विस्ट है. ये एक रोमांटिक फैंटेसी फिल्म है. इसे आप गुगल प्ले मूवीज, एप्पल आई ट्यून्स या यूट्यूब पर देख सकते हैं.
4/10
फ्रेंकनवीनी: ये एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड स्टोरी है. ये साइंटिस्ट अपने पालतु जानवर को वापिस जिंदा करने का तरीका खोज निकालता है. इसे सीक्रेट ही रखने की कोशिश करता है. लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है, जब दूसरे स्टूडेंट्स दोबारा ऐसी ही डिस्कवरी करने लगते हैं. ये फिल्म आपको यूट्यूब मूवीज और गूगल प्ले मूवीज पर मिल जाएगी.
फ्रेंकनवीनी: ये एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड स्टोरी है. ये साइंटिस्ट अपने पालतु जानवर को वापिस जिंदा करने का तरीका खोज निकालता है. इसे सीक्रेट ही रखने की कोशिश करता है. लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है, जब दूसरे स्टूडेंट्स दोबारा ऐसी ही डिस्कवरी करने लगते हैं. ये फिल्म आपको यूट्यूब मूवीज और गूगल प्ले मूवीज पर मिल जाएगी.
5/10
बीटलजूइस: ये एक डेड कपल की कहानी है, जिन्हें ये पता चल गया है कि उनके घर में कोई नया परिवार रहने आया है. इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि दशकों बाद 2024 में इसका सीक्वल भी आया. ये मजेदार फिल्म एप्पल टीवी और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
बीटलजूइस: ये एक डेड कपल की कहानी है, जिन्हें ये पता चल गया है कि उनके घर में कोई नया परिवार रहने आया है. इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि दशकों बाद 2024 में इसका सीक्वल भी आया. ये मजेदार फिल्म एप्पल टीवी और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
6/10
मपेट्स हॉन्टेड मेंशन: इसमें गोंजो नाम का एक कलाकार है, जो खुद को बहादुर समझता है. लेकिन जब उसे एक भूतिया हवेली में रात बिताने का चेलेंज मिलता है तो उसका सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाता है. ये कहानी डराने के साथ-साथ हंसाती भी है. इस हॉरर और म्यूजिकल कॉमेडी को आप हुलु पर देख सकते हैं.
मपेट्स हॉन्टेड मेंशन: इसमें गोंजो नाम का एक कलाकार है, जो खुद को बहादुर समझता है. लेकिन जब उसे एक भूतिया हवेली में रात बिताने का चेलेंज मिलता है तो उसका सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाता है. ये कहानी डराने के साथ-साथ हंसाती भी है. इस हॉरर और म्यूजिकल कॉमेडी को आप हुलु पर देख सकते हैं.
7/10
मॉन्स्टर हाउस: ये एक एनिमेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म है. इसे आप एप्पल टीवी या प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इसमें एक लड़के के सामने वाली बिल्डिंग में कुछ अजी हो रहा होता है और उसे इसकी भनक लग जाती है. ये घर किसी जीवित इंसान की तरह खुद हरकत करता है. हैलोवीन पर बच्चे घर-घर टॉफी लेने जाते हैं. अब ये बच्चे उस घर में जाएंगे तो क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा.
मॉन्स्टर हाउस: ये एक एनिमेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म है. इसे आप एप्पल टीवी या प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इसमें एक लड़के के सामने वाली बिल्डिंग में कुछ अजी हो रहा होता है और उसे इसकी भनक लग जाती है. ये घर किसी जीवित इंसान की तरह खुद हरकत करता है. हैलोवीन पर बच्चे घर-घर टॉफी लेने जाते हैं. अब ये बच्चे उस घर में जाएंगे तो क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा.
8/10
द एडम्स फैमिली: अगर आपको डार्क कॉमेडी और मिस्ट् पसंद है तो प्राइम वीडियो और पैरामाउंट पर मौजूद ये फिल्म आपके लिए बढ़िया च्वाइस है. ये एक ऐसे परिवार की स्टोरी है जिन्हें अंधेरी, भूतिया दुनिया पसंद है. उनकी अजीब हरकतें और रहन-सहन का तरीका लोगों को डराता है. एक इंसान आकर खुद को इस परिवार का मृत सदस्य बताता है. लेकिन उसकी बहन को शक होता है कि वो दौलत की वजह से झूठा दावा कर रहा है. ये मिस्ट्री आपको बहुत बढ़िया लगेगी.
द एडम्स फैमिली: अगर आपको डार्क कॉमेडी और मिस्ट् पसंद है तो प्राइम वीडियो और पैरामाउंट पर मौजूद ये फिल्म आपके लिए बढ़िया च्वाइस है. ये एक ऐसे परिवार की स्टोरी है जिन्हें अंधेरी, भूतिया दुनिया पसंद है. उनकी अजीब हरकतें और रहन-सहन का तरीका लोगों को डराता है. एक इंसान आकर खुद को इस परिवार का मृत सदस्य बताता है. लेकिन उसकी बहन को शक होता है कि वो दौलत की वजह से झूठा दावा कर रहा है. ये मिस्ट्री आपको बहुत बढ़िया लगेगी.
9/10
हॉन्टेड मेंशन: जैसा कि फिल्म के नाम से ही पता चल रहा है ये एक भूतिया हवेली की कहानी है. इस सच से अनजान दो मां-बेटे यहां रहने आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस घर में कई भूत हैं. परेशान होकर वो कई लोगों से मदद मांगते हैं. इंवेस्टिगेशन में जो सच्चाई सामने आती है वो अनएक्सपेक्टेड है. ये सुपरनैचुरल कॉमेडी भी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.
हॉन्टेड मेंशन: जैसा कि फिल्म के नाम से ही पता चल रहा है ये एक भूतिया हवेली की कहानी है. इस सच से अनजान दो मां-बेटे यहां रहने आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस घर में कई भूत हैं. परेशान होकर वो कई लोगों से मदद मांगते हैं. इंवेस्टिगेशन में जो सच्चाई सामने आती है वो अनएक्सपेक्टेड है. ये सुपरनैचुरल कॉमेडी भी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.
10/10
कैस्पर: ये एक फैमिली फैंटेसी है. कैस्पर एक प्यारा-सा भूत है, जो एक पुरानी हवेली में रहता है. बाकी भूतों की तरह लोगों को डराने के बजाय वह दोस्त बनाना चाहता है. लेकिन उसके साथ के तीन शरारती भूतिया अंकल उसे ऐसा नहीं करने देते. लेकिन एक बार जब एक डॉक्टर उनकी हवेली में अपनी बेटी के साथ आता है तो कैस्पर उस बच्ची को अपना दोस्त बना लेता है. आगे कहानी में कैस्पर के पास्ट के बारे में पता चलता है. ये फिल्म हुलु पर पर आपको मिल जाएगी.
कैस्पर: ये एक फैमिली फैंटेसी है. कैस्पर एक प्यारा-सा भूत है, जो एक पुरानी हवेली में रहता है. बाकी भूतों की तरह लोगों को डराने के बजाय वह दोस्त बनाना चाहता है. लेकिन उसके साथ के तीन शरारती भूतिया अंकल उसे ऐसा नहीं करने देते. लेकिन एक बार जब एक डॉक्टर उनकी हवेली में अपनी बेटी के साथ आता है तो कैस्पर उस बच्ची को अपना दोस्त बना लेता है. आगे कहानी में कैस्पर के पास्ट के बारे में पता चलता है. ये फिल्म हुलु पर पर आपको मिल जाएगी.
Published at : 17 Oct 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Horror Films

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