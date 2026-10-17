कैस्पर: ये एक फैमिली फैंटेसी है. कैस्पर एक प्यारा-सा भूत है, जो एक पुरानी हवेली में रहता है. बाकी भूतों की तरह लोगों को डराने के बजाय वह दोस्त बनाना चाहता है. लेकिन उसके साथ के तीन शरारती भूतिया अंकल उसे ऐसा नहीं करने देते. लेकिन एक बार जब एक डॉक्टर उनकी हवेली में अपनी बेटी के साथ आता है तो कैस्पर उस बच्ची को अपना दोस्त बना लेता है. आगे कहानी में कैस्पर के पास्ट के बारे में पता चलता है. ये फिल्म हुलु पर पर आपको मिल जाएगी.