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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडवेदिका पिंटो के 7 फैशन लुक्स, हर आउटफिट में दिखती हैं गॉर्जियस

वेदिका पिंटो के 7 फैशन लुक्स, हर आउटफिट में दिखती हैं गॉर्जियस

ड्रामैटिक रेड-कार्पेट ग्लैमर से लेकर मॉडर्न टेलरिंग और प्लेफुल को-ऑर्ड सेट्स तक, वेदिका पिंटो का वॉर्डरोब उनके वर्सेटाइल फैशन सेंस को दिखाता है. उनका फैशन सेंस हर किसी को दिवाना कर देती है.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 17 Oct 2026 05:34 PM (IST)
ड्रामैटिक रेड-कार्पेट ग्लैमर से लेकर मॉडर्न टेलरिंग और प्लेफुल को-ऑर्ड सेट्स तक, वेदिका पिंटो का वॉर्डरोब उनके वर्सेटाइल फैशन सेंस को दिखाता है. उनका फैशन सेंस हर किसी को दिवाना कर देती है.

‘मुसाफिर कैफे’ फेम वेदिका पिंटो अपनी खास स्टाइल सेंस के साथ लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. उनका फैशन अंदाज बोल्ड, ग्लैमरस और स्टाइलिश है. हर किसी का ध्यान खींचने वाले ड्रामैटिक गाउन, से लेकर को-ऑर्ड सेट्स तक, वे हर लुक में कहर ढाती हैं. उनकी फैशन चॉइस उनके बढ़ते स्टारडम में एक नया आयाम जोड़ रही है.

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वेदिका रेड और ऑरेंज प्रिंट वाले एक शानदार गाउन में अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींच रही हैं. गाउन पर ब्लैक डिटेलिंग और फिगर-हगिंग सिल्हूट इसे खास बनाते हैं. स्ट्रैपलेस नेकलाइन और फ्लोर तक जाती ड्रामैटिक ट्रेल उनके लुक में पुराने हॉलीवुड का ग्लैमर जोड़ती है, जबकि चटख रंग इस आउटफिट को बेहद खास बनाते हैं.
वेदिका रेड और ऑरेंज प्रिंट वाले एक शानदार गाउन में अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींच रही हैं. गाउन पर ब्लैक डिटेलिंग और फिगर-हगिंग सिल्हूट इसे खास बनाते हैं. स्ट्रैपलेस नेकलाइन और फ्लोर तक जाती ड्रामैटिक ट्रेल उनके लुक में पुराने हॉलीवुड का ग्लैमर जोड़ती है, जबकि चटख रंग इस आउटफिट को बेहद खास बनाते हैं.
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अपने लुक में थोड़ा डार्क और एड्जी टच जोड़ते हुए वेदिका मेटैलिक ब्राउन कॉर्सेट-स्टाइल टॉप के साथ मैचिंग फ्लोइंग स्कर्ट में नजर आ रही हैं. आउटफिट की शाइनी टेक्सचर, थाई-हाई स्लिट और बोल्ड चोकर उनके लुक को बेहद ग्लैमरस और एडिटोरियल टच देते हैं. वे एक्सपेरिमेंटल फैशन को भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं.
अपने लुक में थोड़ा डार्क और एड्जी टच जोड़ते हुए वेदिका मेटैलिक ब्राउन कॉर्सेट-स्टाइल टॉप के साथ मैचिंग फ्लोइंग स्कर्ट में नजर आ रही हैं. आउटफिट की शाइनी टेक्सचर, थाई-हाई स्लिट और बोल्ड चोकर उनके लुक को बेहद ग्लैमरस और एडिटोरियल टच देते हैं. वे एक्सपेरिमेंटल फैशन को भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं.
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इस लुक में वेदिका ने डेनिम को एक ग्लैमरस ट्विस्ट देते हुए वन-शोल्डर ब्लू गाउन चुना है. इसकी स्ट्रक्चर्ड फिटिंग, चमकदार एम्बेलिश्ड नेकलाइन और ड्रामैटिक थाई-हाई स्लिट लुक को खास बनाते हैं. उनका ये इवनिंगवेयर लुक मॉडर्न, यूथफुल और फैशन-फॉरवर्ड है.
इस लुक में वेदिका ने डेनिम को एक ग्लैमरस ट्विस्ट देते हुए वन-शोल्डर ब्लू गाउन चुना है. इसकी स्ट्रक्चर्ड फिटिंग, चमकदार एम्बेलिश्ड नेकलाइन और ड्रामैटिक थाई-हाई स्लिट लुक को खास बनाते हैं. उनका ये इवनिंगवेयर लुक मॉडर्न, यूथफुल और फैशन-फॉरवर्ड है.
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इवनिंगवेयर को मॉडर्न टच देते हुए वेदिका ने ग्लॉसी ब्लैक स्ट्रैपलेस कॉर्सेट को टेलर्ड वाइड-लेग ट्राउजर्स के साथ पेयर किया है. आउटफिट का स्ट्रक्चर्ड सिल्हूट, स्टेटमेंट हूप्स और पॉइंटेड हील्स उनके लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं. ये अंदाज शार्प टेलरिंग का रिजल्ट है.
इवनिंगवेयर को मॉडर्न टच देते हुए वेदिका ने ग्लॉसी ब्लैक स्ट्रैपलेस कॉर्सेट को टेलर्ड वाइड-लेग ट्राउजर्स के साथ पेयर किया है. आउटफिट का स्ट्रक्चर्ड सिल्हूट, स्टेटमेंट हूप्स और पॉइंटेड हील्स उनके लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं. ये अंदाज शार्प टेलरिंग का रिजल्ट है.
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इस बार वेदिका ने क्रीम कलर का को-ऑर्ड सेट चुना है, जिसमें स्लीवलेस एम्बेलिश्ड क्रॉप टॉप और मैचिंग फिटेड मिडी स्कर्ट शामिल है. आउटफिट पर बिखरी ब्लैक एम्बेलिशमेंट्स इसे एक खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट देती हैं, जबकि मेटैलिक स्ट्रैपी हील्स उनके लुक को पूरा करती हैं. यह आउटफिट दिखाता है कि वे मैचिंग सेपरेट्स को भी कितनी आसानी से मॉडर्न और ग्लैमरस बना सकती हैं.
इस बार वेदिका ने क्रीम कलर का को-ऑर्ड सेट चुना है, जिसमें स्लीवलेस एम्बेलिश्ड क्रॉप टॉप और मैचिंग फिटेड मिडी स्कर्ट शामिल है. आउटफिट पर बिखरी ब्लैक एम्बेलिशमेंट्स इसे एक खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट देती हैं, जबकि मेटैलिक स्ट्रैपी हील्स उनके लुक को पूरा करती हैं. यह आउटफिट दिखाता है कि वे मैचिंग सेपरेट्स को भी कितनी आसानी से मॉडर्न और ग्लैमरस बना सकती हैं.
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ग्लैमर और शाइन का खूबसूरत मेल पेश करते हुए वेदिका शैंपेन शेड के हैवी एम्बेलिश्ड गाउन में बेहद आकर्षक नजर आ रही हैं. हाई नेकलाइन, ओपन बैक और थाई-हाई स्लिट इस आउटफिट को एक ड्रामैटिक टच देते हैं. गाउन पर की गई बारीक बीडवर्क डिटेलिंग रोशनी में खूबसूरती से चमकती है, जबकि उनका स्लीक अपडू हेयरस्टाइल आउटफिट की खूबसूरती को और उभारता है.
ग्लैमर और शाइन का खूबसूरत मेल पेश करते हुए वेदिका शैंपेन शेड के हैवी एम्बेलिश्ड गाउन में बेहद आकर्षक नजर आ रही हैं. हाई नेकलाइन, ओपन बैक और थाई-हाई स्लिट इस आउटफिट को एक ड्रामैटिक टच देते हैं. गाउन पर की गई बारीक बीडवर्क डिटेलिंग रोशनी में खूबसूरती से चमकती है, जबकि उनका स्लीक अपडू हेयरस्टाइल आउटफिट की खूबसूरती को और उभारता है.
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वेदिका क्लासिक ब्लैक ऑफ-शोल्डर गाउन में अंडरस्टेटेड सोफिस्टिकेशन का शानदार उदाहरण पेश करती हैं. इसकी क्लीन नेकलाइन, फिटेड बोडिस और फ्लोर-लेंथ सिल्हूट उनके लुक को टाइमलेस बनाते हैं. स्लीक बन और मिनिमल स्टाइलिंग आउटफिट की एलिगेंस को और निखारते हैंउ. नका यह लुक याद दिलाता है कि कई बार फैशन में सादगी ही सबसे दमदार स्टेटमेंट बन जाती है.
वेदिका क्लासिक ब्लैक ऑफ-शोल्डर गाउन में अंडरस्टेटेड सोफिस्टिकेशन का शानदार उदाहरण पेश करती हैं. इसकी क्लीन नेकलाइन, फिटेड बोडिस और फ्लोर-लेंथ सिल्हूट उनके लुक को टाइमलेस बनाते हैं. स्लीक बन और मिनिमल स्टाइलिंग आउटफिट की एलिगेंस को और निखारते हैंउ. नका यह लुक याद दिलाता है कि कई बार फैशन में सादगी ही सबसे दमदार स्टेटमेंट बन जाती है.
Published at : 17 Oct 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Vedika Pinto

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