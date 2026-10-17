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वेदिका पिंटो के 7 फैशन लुक्स, हर आउटफिट में दिखती हैं गॉर्जियस
ड्रामैटिक रेड-कार्पेट ग्लैमर से लेकर मॉडर्न टेलरिंग और प्लेफुल को-ऑर्ड सेट्स तक, वेदिका पिंटो का वॉर्डरोब उनके वर्सेटाइल फैशन सेंस को दिखाता है. उनका फैशन सेंस हर किसी को दिवाना कर देती है.
‘मुसाफिर कैफे’ फेम वेदिका पिंटो अपनी खास स्टाइल सेंस के साथ लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. उनका फैशन अंदाज बोल्ड, ग्लैमरस और स्टाइलिश है. हर किसी का ध्यान खींचने वाले ड्रामैटिक गाउन, से लेकर को-ऑर्ड सेट्स तक, वे हर लुक में कहर ढाती हैं. उनकी फैशन चॉइस उनके बढ़ते स्टारडम में एक नया आयाम जोड़ रही है.
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Published at : 17 Oct 2026 05:34 PM (IST)
Tags :Vedika Pinto
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