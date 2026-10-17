वेदिका पिंटो के 7 फैशन लुक्स, हर आउटफिट में दिखती हैं गॉर्जियस

इस बार वेदिका ने क्रीम कलर का को-ऑर्ड सेट चुना है, जिसमें स्लीवलेस एम्बेलिश्ड क्रॉप टॉप और मैचिंग फिटेड मिडी स्कर्ट शामिल है. आउटफिट पर बिखरी ब्लैक एम्बेलिशमेंट्स इसे एक खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट देती हैं, जबकि मेटैलिक स्ट्रैपी हील्स उनके लुक को पूरा करती हैं. यह आउटफिट दिखाता है कि वे मैचिंग सेपरेट्स को भी कितनी आसानी से मॉडर्न और ग्लैमरस बना सकती हैं.