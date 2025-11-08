बैटल ऑफ गलवान - सबसे पहले बात करते हैं ‘बैटल ऑफ गलवान’ की तो ये फिल्म गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर आधारित है. फिल्म में सलमान खान आर्मी ऑफिसर के रोल में दिखेंगे. फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी.