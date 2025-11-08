हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
‘बैटल ऑफ गलवान’ ही नहीं, इन 7 फिल्मों से भी बॉक्स ऑफिस हिलाने को तैयार हैं सलमान खान, टूट सकते हैं कई बड़े रिकॉर्ड

By : सखी चौधरी  | Updated at : 08 Nov 2025 05:07 PM (IST)
बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान इन दिनों ‘बिग बॉस 19’ को होस्ट करने के अलावा ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग कर रहे हैं. जो अगले साल पर्दे पर दस्तक देगी. फिल्म एक युद्ध पर आधारित है. जिसमें एक्टर एक्शन अवतार में दिखेंगे. लेकिन इसके अलावा भी सलमान के पास कई धांसू फिल्में हैं. जिनसे वो बॉक्स ऑफिस हिलाने को तैयार है. नीचे देखिए लिस्ट....

बैटल ऑफ गलवान - सबसे पहले बात करते हैं ‘बैटल ऑफ गलवान’ की तो ये फिल्म गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर आधारित है. फिल्म में सलमान खान आर्मी ऑफिसर के रोल में दिखेंगे. फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी.
किक 2 - सलमान खान की फिल्म 'किक’ ब्लॉकबस्टर हिट रही थी. ऐसे में मेकर्स इसका सीक्वेल भी ला रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग साल 2025 में शुरू होगी.
टाइगर वर्सेज पठान - फिल्म 'टाइगर वर्सेज पठान' में सलमान खान बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. ऐसे में ये फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है. फिल्म शूटिंग और रिलीज डेट की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
बजरंगी भाईजान 2 - सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' भी सुपर-डुपर हिट रही थी. अब खबरें हैं कि इसका भी पार्ट 2 यानि 'बजरंगी भाईजान 2' आ रही है. जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.
दबंग 4 - सलमान खान की फिल्म 'दबंग' के सारे ही पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था. ऐसे में एक्टर जल्द ही अब 'दबंग' के चौथे पार्ट के साथ लौटने को तैयार है.
शेर खान - सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में फिल्म 'शेर खान' का भी नाम शामिल है. ये फिल्म एक्टर के भाई सोहेल खान बना रहे हैं. इसके अलावा के पास ‘द बुल’ नाम की एक फिल्म भी है.
बता दें कि सलमान इन दिनों अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं. हाल ही में वो अपने एब्स फ्लॉन्ट करते हुए भी नजर आए थे.
Published at : 08 Nov 2025 05:07 PM (IST)
