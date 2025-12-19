Dhurandhar Records in 14 Days:रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का बड़ा कमाल, रिलीज के 14 दिनों में एक- दो नहीं बना डाले 25 रिकॉर्ड, जानकर हैरान हो जाएंगे
Dhurandhar Records in 14 Days: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 14 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर गजब परफॉर्म किया है. वहीं इस फिल्म ने दो हफ्ते में कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं.
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचाया हुआ है. फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए दो हफ्ते पूरे हो चुके हैं लेकिन ये फिल्म जरा भी थमने को तैयार नही है. इस फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले हफ्ते से भी ज्यादा दूसरे हफ्ते में कारोबार कर इतिहास रच दिया है. इस फिल्म ने कई तगड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को कितने रिकॉर्ड बनाए हैं?
‘धुरंधर’ ने कितनी कर ली 14 दिनों में देश-विदेश में कमाई?
‘धुरंधर’ की धमाकेदार परफॉर्मेंस से बॉक्स ऑफिस पर भी दहल गया है. सिनेमाघरों में दो हफ्ते पूरे कर चुकी इस शानदार फिल्म ने अब तक धुआंधार नोट छापे हैं. हालांकि 14वें दिन इसके कलेक्शन में गिरावट आई और इसने 23 करोड़ कमाए जिसके बाद भारत में इसकी 14 दिनों की कुल कमाई 460. 25 करोड़ रुपये हो गई. वहीं अब ये घरेलू बाजार में 500 करोड़ी बनने की ओर बढ़ रही है. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 702 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. वहीं ट्रेड एनालिस्टों की प्रीडिक्शन है कि ये फिल्म दुनियाभर में जल्द ही 1000 करोड़ी बन जाएगी.
‘धुरंधर’ ने 14 दिनों में बनाए कितने रिकॉर्ड्स
‘धुरंधर’ रिलीज के बाद से ना केवल छप्परफाड़ कमाई कर रही है बल्कि बड़े- बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है. इस फिल्म ने अपनी रिलीज के दो हफ्ते में एक या दो नहीं बल्कि 25 सॉलिड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं. इनकी पूरी डिटेल यहां है.
- रणवीर की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड कमाई – 103 करोड़ रुपये नेट
- रणवीर की सबसे बड़ी ओपनिंग वीक कमाई – 207 करोड़ रुपये नेट
- रणवीर की 11 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म – 588 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड
- निर्देशक आदित्य धर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म – 702 करोड़ रुपये (अब तक)
- 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ए-रेटेड भारतीय फिल्म – 702 करोड़ रुपये (अब तक)
- 100 करोड़ रुपये वीकेंड कमाई करने वाली फिल्म जिसने दूसरे वीकेंड में जबरदस्त उछाल देखा
- किसी हिंदी फिल्म का अब तक का सबसे बड़ा दूसरा वीक – 253 करोड़ रुपये नेट
- दूसरे हफ्ते में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वाली एकमात्र हिंदी फिल्म – 253 करोड़ रुपये नेट
- किसी ए-रेटेड फिल्म का सबसे बड़ा सातवां दिन – 27 करोड़ रुपये नेट
- किसी हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा आठवां दिन – 32.5 करोड़ रुपये नेट
- किसी हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा नौवां दिन – 53 करोड़ रुपये नेट
- किसी हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा दसवां दिन – 58 करोड़ रुपये नेट कमाई
- हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा दूसरा वीकेंड- 143.5 करोड़ रुपये नेट कमाई
- हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा दूसरा शुक्रवार - 32.5 करोड़ रुपये नेट कमाई
- हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा दूसरा शनिवार - 53 करोड़ रुपये नेट कमाई
- किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी दूसरी रविवार की कमाई –58 करोड़ रुपये नेट
- किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी दूसरी सोमवार की कमाई –30.5 करोड़ रुपये नेट
- किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी दूसरी मंगलवार की कमाई –30.5 करोड़ रुपये नेट
- किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी दूसरे बुधवार की कमाई –25.5 करोड़ रुपये नेट
- ए-रेटेड हिंदी फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग (एनिमल के बाद –54.75 करोड़ रुपये) –28 करोड़ नेट
- ए-रेटेड हिंदी फिल्म के लिए दूसरी सबसे बड़ी दूसरे दिन की कमाई (एनिमल के बाद –58.35 रुपये करोड़) – 32 करोड़ रुपये नेट
- ए-रेटेड हिंदी फिल्म के लिए दूसरी सबसे बड़ी तीसरे दिन की कमाई (एनिमल के बाद –63.5 करोड़ रुपये) –43 करोड़ रुपये नेट
- ए-रेटेड हिंदी फिल्म के लिए दूसरी सबसे बड़ी चौथे दिन की कमाई (एनिमल के बाद –40 करोड़ रुपये) – 23.25 करोड़ रुपये नेट
- ए-रेटेड हिंदी फिल्म के लिए दूसरी सबसे बड़ी पांचवें दिन की कमाई (एनिमल के बाद –50 करोड़ रुपये) 27 करोड़ रुपये नेट
- ए-रेटेड हिंदी फिल्म के लिए छठे दिन की दूसरी सबसे बड़ी कमाई (एनिमल - 27.8 करोड़ रुपये के बाद) - 27 करोड़ रुपये नेट
'अवतार: फायर एंड ऐश' की रिलीज से ‘धुरंधर’ की कमाई पर पड़ेगा असर?
दो हफ्ते बवाल काटने के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या धुरंधर तीसरे वीकेंड पर भी अपनी इस रफ्तार को बरकरार रख पाएगी, क्योंकि अब इसे जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश से कड़ी टक्कर मिलने वाली है. ये हॉलीवुड फिल्म भारत में बड़े पैमाने पर रिलीज हो रही है. बता दें कि पिछली अवतार फिल्म ने 2022 में भारत में 40.3 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी और भारतीय बाजार में 391 करोड़ रुपये कमाए थे.
