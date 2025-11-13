फिल्म एक्ट्रेस एक्टिंग के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी तगड़ी कमाई करती हैं. करीना, आलिया से लेकर ऐश्वर्या राय तक, एक्ट्रेसेस एक एड का करोड़ों में चार्ज करती हैं. अब गुडग्लैम कंपनी के फाउंडर दर्पण सिंह ने इसके बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि कैसे टाइट बजट में एड शूट करने के लिए उन्होंने एक बार मेल एक्टर को साइन किया.

दर्पण सिंह गुडग्लैम कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं. दर्पण सिंह इन दिनों अमेजन प्राइम के शो Pitch to Get Rich की वजह से खबरों में हैं. उनकी कंपनी के एड खबरों में रहते हैं. उनके एक एड में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को लिया गया था. ऐसा इसीलिए किया गया था कि बजट की प्रॉब्लम न हो.

करोड़ों चार्ज करती हैं बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस

Think School Hindi by Zero1 से बातचीत में उन्होंने कहा, 'हमारे पास टाइट बजट था. अगर आप किसी टॉप एक्ट्रेस को साइन करते हैं तो उनका एक दिन का पैसा 50 लाख से 1 करोड़ होता है. और ज्यादातर को कम से कम 3 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया जाता है. जब वो किसी ब्यूटी ब्रांड को एंडोर्स करती हैं तो वो उस कैटेगरी उनके लिए ब्लॉक हो जाती है. तो वो लॉन्ग टर्म डील डिमांड करती हैं. कभी-कभी 3 साल तक. हम उतना अफॉर्ड नहीं कर सकते थे.'

आगे दर्पण ने कहा, 'तब हमने सोचा कि किसी मेल सेलिब्रिटी को ब्यूटी ब्रांड को एंडोर्स के लिए साइन करते हैं, खासतौर पर लिपस्टिक. किसी मेल मूवी स्टार ने लिपस्टिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था तो इसकी कॉस्ट जीरो थी. इसीलिए लिपस्टिक के एक एड में हमने सिद्धार्थ मल्होत्रा को साइन किया. उन्हें एड के लिए हमने वाजिब दाम में हाफ डे के शूट में साइन किया. हमने उन्हें उस एड में शर्टलेस दिखाया. वो एड वायरल हो गया था और हमने उसे बजट के अंदर बनाया था.'