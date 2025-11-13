हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल

बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल

अजय देवगन 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आने वाले हैं. साल 2025 में 3-4 फिल्मों में नजर आए. आइए जानते हैं कि एक्टर्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसी कमाई की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 13 Nov 2025 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन एक बार फिर पर्दे पर नजर आने वाले हैं. उनकी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' कल यानी 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म में अजय देवगन के अलावा रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी और गौतमी कपूर नजर आएंगे. ये फिल्म 2019 में आई फिल्म का सीक्वल है. पहले पार्ट को फैंस ने बहुत पसंद किया. दूसरे पार्ट को लेकर काफी बज है. फिल्म में कॉमेडी और इमोशन्स का तगड़ा लगेगा.

अजय देवगन की साल 2025 में 3-4 फिल्में रिलीज हुईं. आइए जानते हैं उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

आजाद

अजय की फिल्म 'आजाद' जनवरी में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से उनके भांजे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा थड़ानी ने बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिल्म में राशा का गाना काफी चर्चा में रहा था. ये फिल्म फ्लॉप रही थी. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने 6.32 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था. फिल्म को अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

रेड 2

'रेड 2' मई में रिलीज हुई थी. फिल्म हिट रही थी. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 19.71 करोड़ का कलेक्शन किया था. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 178.08 करोड़ था. फिल्म को राज कुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में रितेश देशमुख विलेन के रोल में थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

सन ऑफ सरदार 2

अजय की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' अगस्त महीने में रिलीज हुई. फिल्म को लेकर काफी चर्चा थीं. फिल्म में मृणाल ठाकुर, रवि किशन जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. फिल्म फ्लॉप हो गई थी. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने 7.50 करोड़ की ओपनिंग की थी और महज 43.24 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

मां (प्रोड्यूसर)

फिल्म 'मां' में काजोल लीड रोल में थीं. फिल्म में अजय देवगन ने एक्टिंग नहीं की थी. लेकिन उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया था. ये फिल्म एवरेज रही है. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने 4.93 करोड़ की ओपनिंग की थी. फिल्म ने 34.93 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

और पढ़ें
Published at : 13 Nov 2025 04:29 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn De De Pyaar De 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 : मतदान के बाद भी वोट चोरी के आरोप राजनीति या एक गंभीर हकीकत!
Delhi Red Fort Blast: कार धमाके के आरोपी उमर की एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आई सामने |Terror Alert
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टरों वाला 'आतंकी मॉड्यूल' में आखिर कितने लोग शामिल? |Terror Alert
IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Gold नहीं, Value Investing ही असली सोना! Warren Buffett का Farewell Message Explained in Hindi|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बॉलीवुड
Upcoming Comedy Films: 'मस्ती 4' से लेकर 'किस किसको प्यार दूं 2' तक, लगने वाला है कॉमेडी का तड़का जानिए कब होंगी रिलीज
'मस्ती 4' से लेकर 'किस किसको प्यार दूं 2' तक, लगने वाला है कॉमेडी का तड़का जानिए कब होंगी रिलीज
ट्रेंडिंग
Video: आप भी डलवाते हैं 99, 110-210 का पेट्रोल? पंप कर्मचारी ने बताए फ्यूल चेक करने के आसान तरीके
Video: आप भी डलवाते हैं 99, 110-210 का पेट्रोल? पंप कर्मचारी ने बताए फ्यूल चेक करने के आसान तरीके
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget