अजय देवगन एक बार फिर पर्दे पर नजर आने वाले हैं. उनकी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' कल यानी 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म में अजय देवगन के अलावा रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी और गौतमी कपूर नजर आएंगे. ये फिल्म 2019 में आई फिल्म का सीक्वल है. पहले पार्ट को फैंस ने बहुत पसंद किया. दूसरे पार्ट को लेकर काफी बज है. फिल्म में कॉमेडी और इमोशन्स का तगड़ा लगेगा.

अजय देवगन की साल 2025 में 3-4 फिल्में रिलीज हुईं. आइए जानते हैं उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया.

View this post on Instagram A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

आजाद

अजय की फिल्म 'आजाद' जनवरी में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से उनके भांजे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा थड़ानी ने बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिल्म में राशा का गाना काफी चर्चा में रहा था. ये फिल्म फ्लॉप रही थी. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने 6.32 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था. फिल्म को अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया था.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

रेड 2

'रेड 2' मई में रिलीज हुई थी. फिल्म हिट रही थी. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 19.71 करोड़ का कलेक्शन किया था. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 178.08 करोड़ था. फिल्म को राज कुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में रितेश देशमुख विलेन के रोल में थे.

View this post on Instagram A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

सन ऑफ सरदार 2

अजय की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' अगस्त महीने में रिलीज हुई. फिल्म को लेकर काफी चर्चा थीं. फिल्म में मृणाल ठाकुर, रवि किशन जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. फिल्म फ्लॉप हो गई थी. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने 7.50 करोड़ की ओपनिंग की थी और महज 43.24 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

मां (प्रोड्यूसर)

फिल्म 'मां' में काजोल लीड रोल में थीं. फिल्म में अजय देवगन ने एक्टिंग नहीं की थी. लेकिन उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया था. ये फिल्म एवरेज रही है. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने 4.93 करोड़ की ओपनिंग की थी. फिल्म ने 34.93 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था.