बॉलीवुड की लवेबल जोड़ी बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे. शादी के लगभग दो दशक बाद अब कपल अपनी बेटी देवी के साथ खुशहाल जिंदगी जीते हैं. लेकिन इसके पहले एक्टर को एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा और तब बिपाशा बसु ही उनका सबसे बड़ा सहारा बनीं. आइए जानते हैं क्या है पूरी बात

डिप्रेशन की लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं करण सिंह ग्रोवर

करण सिंह ग्रोवर ने पिंकविला के साथ खास बातचीत में अपने डिप्रेशन को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि लंबे वक्त तक उन्हें इस दौर से गुजरना पड़ा और यही वजह है कि वो मेंटल हेल्थ को लेकर इतनी बातें करते हैं. एक्टर का मानना है डिप्रेशन कई कारणों के वजह से हो सकते हैं जिनका पता लगाना भी बहुत जरूरी है. साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि बिपाशा बसु ही डिप्रेशन के इस दौर में उनका सबसे बड़ा सहारा बनी.

अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'ये एक ऐसी चीज हैं जिसे हमें एक्सेप्ट करना ही होगा. ये जरूरी है कि सभी इसपर बात करें. हम सब इस चीज से कभी न कभी गुजरते हैं. कभी पैसे कमाने के लिए तो कभी स्ट्रेस के वजह से हमारे दिमाग में बहुत प्रेशर बनता है जो बिल्कुल गलत है. जिंदगी इससे भी बढ़कर है.' इसके बाद एक्टर ने अपनी पत्नी को लेकर भी कई बातें की और बताया कि बिपाशा बसु ने उनकी जिंदगी में कदम रख कर उसे संवार दिया है.

करण सिंह ग्रोवर का वर्कफ्रंट

करण सिंह ग्रोवर ने 2015 में फिल्म 'अलोन' से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की. इसके पहले उन्हें कई टीवी शोज में देखा गया जहां दर्शकों ने उनकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा. उन्होंने 'दिल मिल गए','कसौटी जिंदगी की' और 'कुबूल है' जैसे हिट शोज में काम किया. आखिरी बार उन्हें 2024 में फाइटर में देखा गया जहां उन्होंने ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया. इस फिल्म में भी फैंस ने उनके परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की.