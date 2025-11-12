आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘थामा’ 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है. इसने सिर्फ़ तीन हफ़्तों में दुनिया भर में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये पांचवीं फिल्म वैम्पायर की कहानी है और ये 2025 की आठवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फ़िल्म बन तचुकी है. फिलहाल ये फ़िल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है. इन सबके बीच फैंस इसके ओटीटी डेब्यू को जानने के लिए बेकररार हैं. चलिए यहां जानते हैं ‘थामा’ ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

ओटीटी पर कब और रहां रिलीज होगी ‘थामा’?

ओटीटी नाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा’ 16 दिसंबर से हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी. हालांकि, स्ट्रीमिंग दिग्गज ने अभी तक रिलीज़ की तारीख की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. प्राइम वीडियो के रिलीज़ ट्रेंड और फिल्म की सफलता को देखते हुए उम्मीद है कि आयुष्मान खुराना स्टारर ये फिल्म रेग्यूलर प्राइम सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल होने से पहले 16 दिसंबर को रेंट पर उपलब्ध हो सकती है.

थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

‘थामा’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया है. फिल्म के भारत में कलेक्शन की बात करें तो इसने रिलीज के 22 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 131.60 करोड़ की कमाई कर ली है. मौजूदा ट्रेंड के आधार पर, थामा के सिनेमाघरों में लगभग 140 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अपना थिएट्रिकल रन खत्म करने की उम्मीद है. हालांकि ये आंकड़े स्टारकास्ट और मेकर्स के लिए एक्साइटिंग हैं, लेकिन शुरुआत में इंडस्ट्री की उम्मीदें इससे कहीं ज़्यादा थीं.

आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित, ‘थामा’ एक वैम्पायर-थीम वाली हॉरर कॉमेडी है जिसमें मॉर्डन स्टोरी के साथ भारतीय लोककथाएं भी हैं. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल ने लीड रोल प्ले किया हैं, साथ ही वरुण धवन का भी फिल्म में स्पेशल कैमियो हैं,