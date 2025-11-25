दादा धर्मेंद्र की अस्थियां लेने पवन हंस श्मशान पहुंचे करण देओल, चेहरे पर दिखी मायूसी

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं. एक्टर के जाने से देशभर में शोक की लहर है. उनके फैंस बहुत इमोशनल हो रहा है. धर्मेंद्र की फैमिली का भी बुरा हाल है. पत्नी, बच्चों से लेकर पोतों तक हर किसी के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है.धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर किया है. जहां पर उनक पोता करण देओल अस्थियां लेने के लिए गया है.

करण लेने गए दादा की अस्थियां

रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल के बेटे करण देओल दादा की अस्थियां लेने के लिए 25 नवंबर को सुबह ही श्मशान घाट चले गए थे. जब वो श्मशान घाट से बाहर निकल रहे थे तो पैपराजी ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो में करण देओल कार में बैठकर दादा की अस्थियां लेकर जा रहे हैं. उनके हाथ में एक मटका है जिसमें ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ है.





उदास दिखे करण देओल

करण देओल को श्मशान घाट से बाहर कार में बैठकर आते हुए देखा गया. कार में करण बहुत ही शांति से बैठे थे. उनके चेहरे पर मायूसी थी और वो कैमरे से बचने की कोशिश कर रहे थे.

बता दें धर्मेंद्र की फैमिली की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल पोस्ट शेयर नहीं किया गया है. उन्होंने सभी चीजें प्राइवेटली की हैं. जब धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले गए थे उसके बाद ही फैंस को जानकारी मिली थी. जैसे-जैसे सेलेब्स को उनके निधन के बारे में पता था तो वो श्मशान घाट पर पहुंचने लगे थे. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान समेत कई कलाकार धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे थे. सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट शेयर करके दिग्गज एक्टर को श्रद्धांजलि दी है.

