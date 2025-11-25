देओल परिवार की 10 रेयर फोटोज, जिन्हें देखकर आपका दिल हो जाएगा खुश

देओल फैमिली की ये फोटो काफी खूबसूरत लग रही है. इसमें उनका पूरा परिवार नजर आ रहा है. इसमें एक्टर अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल के साथ नजर आ रहे है.