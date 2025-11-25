एक्सप्लोरर
देओल परिवार की 10 रेयर फोटोज, जिन्हें देखकर आपका दिल हो जाएगा खुश
Deol Family 10 Rare Pictures: धर्मेंद्र के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनके परिवार की फोटोज वायरल हो रही हैं. जिसमें उनके फैमिली के साथ बिताए पल नजर आ रहे हैं. आइए देखते हैं देओल परिवार की रेयर फोटोज.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके परिवार के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. इसी बीच उनके परिवार की फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं जिसमें उनका पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है. आइए देखते हैं उनकी ये फोटोज.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 25 Nov 2025 02:27 PM (IST)
बॉलीवुड
