देओल परिवार की 10 रेयर फोटोज, जिन्हें देखकर आपका दिल हो जाएगा खुश

देओल परिवार की 10 रेयर फोटोज, जिन्हें देखकर आपका दिल हो जाएगा खुश

Deol Family 10 Rare Pictures: धर्मेंद्र के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनके परिवार की फोटोज वायरल हो रही हैं. जिसमें उनके फैमिली के साथ बिताए पल नजर आ रहे हैं. आइए देखते हैं देओल परिवार की रेयर फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Nov 2025 02:27 PM (IST)
Deol Family 10 Rare Pictures: धर्मेंद्र के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनके परिवार की फोटोज वायरल हो रही हैं. जिसमें उनके फैमिली के साथ बिताए पल नजर आ रहे हैं. आइए देखते हैं देओल परिवार की रेयर फोटोज.

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके परिवार के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. इसी बीच उनके परिवार की फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं जिसमें उनका पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है. आइए देखते हैं उनकी ये फोटोज.

1/10
देओल फैमिली की ये फोटो काफी खूबसूरत लग रही है. इसमें उनका पूरा परिवार नजर आ रहा है. इसमें एक्टर अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल के साथ नजर आ रहे है.
देओल फैमिली की ये फोटो काफी खूबसूरत लग रही है. इसमें उनका पूरा परिवार नजर आ रहा है. इसमें एक्टर अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल के साथ नजर आ रहे है.
2/10
इस फोटो में धर्मेन्द्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बेटे सनी देओल के साथ नजर आ रहे हैं. उनकी ये फोटो बेहद ही खास है.
इस फोटो में धर्मेन्द्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बेटे सनी देओल के साथ नजर आ रहे हैं. उनकी ये फोटो बेहद ही खास है.
3/10
इसमें वो अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और बेटियां ईशा और अहाना देओल के साथ नजर आ रहे हैं उनका ये मस्ती भरा अंदाज काफी खूबसूरत लग रहा है.
इसमें वो अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और बेटियां ईशा और अहाना देओल के साथ नजर आ रहे हैं उनका ये मस्ती भरा अंदाज काफी खूबसूरत लग रहा है.
4/10
इस फोटो में धर्मेन्द्र अपने पोते कारण देओल और उनकी पत्नी दृशा आचार्य के साथ दिखाई दे रहे हैं.
इस फोटो में धर्मेन्द्र अपने पोते कारण देओल और उनकी पत्नी दृशा आचार्य के साथ दिखाई दे रहे हैं.
5/10
ईशा देओल अपने पापा धर्मेन्द्र के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती नजर आती थी, उनकी ये फोटो इस बात का सबूत है.
ईशा देओल अपने पापा धर्मेन्द्र के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती नजर आती थी, उनकी ये फोटो इस बात का सबूत है.
6/10
इस फोटो में धर्मेन्द्र अपने पोते के साथ खास पल बिताते हुए नजर आ रहे हैं. उनके साथ बॉबी उनके बेटे आर्यमन देओल और करण और राजवीर देओल नज़र आ रहे हैं.
इस फोटो में धर्मेन्द्र अपने पोते के साथ खास पल बिताते हुए नजर आ रहे हैं. उनके साथ बॉबी उनके बेटे आर्यमन देओल और करण और राजवीर देओल नज़र आ रहे हैं.
7/10
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ये फोटो काफी खूबसूरत लग रही हैं. दोनों साथ में बड़े ही प्यारे दिख रहे है.
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ये फोटो काफी खूबसूरत लग रही हैं. दोनों साथ में बड़े ही प्यारे दिख रहे है.
8/10
ये फैमिली फोटो काफी खूबसूरत है, इसमें एक्टर अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर, बेटे बॉबी और पोते कारण और राजवीर देओल के साथ खूबसूरत पल बिताते नजर आ रहे है.
ये फैमिली फोटो काफी खूबसूरत है, इसमें एक्टर अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर, बेटे बॉबी और पोते कारण और राजवीर देओल के साथ खूबसूरत पल बिताते नजर आ रहे है.
9/10
इस फोटो में धर्मेन्द्र बेटे सनी और पोते करण देओल के साथ दिखाई दे रहे हैं.
इस फोटो में धर्मेन्द्र बेटे सनी और पोते करण देओल के साथ दिखाई दे रहे हैं.
10/10
ईशा देओल और धर्मेन्द्र की ये फोटो काफी खूबसूरत लग रही हैं. दोनों बाप बेटी के बीच का बॉन्ड साफ नजर आ रह है.
ईशा देओल और धर्मेन्द्र की ये फोटो काफी खूबसूरत लग रही हैं. दोनों बाप बेटी के बीच का बॉन्ड साफ नजर आ रह है.
Published at : 25 Nov 2025 02:27 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Sunny Deol Bobby Deol Hema Malini

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
