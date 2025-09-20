'कांतारा चैप्टर 1' का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज, बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन भी जुड़े फिल्म से
Kantara Chapter-1: होम्बले फिल्म्स की कंतारा: चैप्टर 1 का हिंदी ट्रेलर रिलीज होने वाला है. खास बात ये है कि इस फिल्म से इस बार ऋतिक रोशन जुड़ गए हैं. जानें इस अपकमिंग फिल्म से जुड़ी ताजा अपडेट
होम्बले फिल्म्स की कंतारा: चैप्टर 1 को लेकर जबरदस्त क्यूरियोसिटी बनी हुई है. इसके पहले पार्ट कंतारा (2022) ने शानदार सफलता पाई थी. मेकर्स ने जानबूझकर इस प्रीक्वल की जानकारी को सीक्रेट रखा है, जिस वजह से फिल्म के चारों ओर एक मिस्टीरियस माहौल बना हुआ है. यही वजह है कि इसका ट्रेलर इस साल का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जाने वाला इवेंट बन गया है.
फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में साल की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की है कि इस मच अवेटेड फिल्म का ट्रेलर 22 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:45 बजे रिलीज किया जाएगा. ऐसे में, अब एक और एक्साइटिंग अपडेट यह सामने आई है कि इसका हिंदी ट्रेलर सुपरस्टार ऋतिक रोशन लॉन्च करेंगे.
सुपरस्टार ऋतिक रोशन इसका हिंदी ट्रेलर लॉन्च करेंगे
कंतारा: चैप्टर 1 के मेकर्स ने एक और थ्रिल कर देने वाली अनाउंसमेंट की है. दरअसल, फिल्म का हिंदी ट्रेलर 22 सितंबर 2025 को दोपहर 12:45 बजे सुपरस्टार ऋतिक रोशन लॉन्च करेंगे. ऐसे में यह अनाउंसमेंट शेयर करते हुए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक जबरदस्त पोस्टर जारी किया है, जिसमें ऋतिक रोशन दिखाई दे रहे हैं.
साथ ही कैप्शन में लिखा, "जब नेचर की ताकत मिलेगी सुपरस्टार की आग से कांतारा चैप्टर1 का हिंदी ट्रेलर लॉन्च करेंगे करिश्माई ऋतिक रोशन. ज़्यादा लीजेंड्स, ज़्यादा भाषाएं. अब कांतारा की दहाड़ गूंजेगी पूरी दुनिया में. बने रहिए साथ'.
काताराः चैप्टर 1 सबसे बड़ी फिल्मों में से एक
कंताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और अम्बिशस प्रोजेक्ट में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और इमोशनल कहानी को आकार दिया है.
इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की हेरिटेज को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मेकर्स ने 'कंतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.
यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. यह अपनी कल्चर जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और इलाकों के दर्शकों तक पहुंचेगी.
