ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिल पर धमाल मचा दिया है. कांतारा चैप्टर 1 एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म अब 500 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है.

कांतारा का 17वें दिन का कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 17वें दिन 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म के 17वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म तीसरे शनिवार को 12.50 करोड़ का कलेक्शन करती है तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 506.25 करोड़ हो जाएगा.

दिवाली वीकेंड में फिल्म के कलेक्शन में इजाफा होने के भी चांसेस हैं. हालांकि, कांतारा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही युष्मान खुराना की 'थामा' से प्रभावित हो सकता है.

View this post on Instagram A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि कांतारा ने 61.85 करोड़ से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 45.4 करोड़ कमाए थे. इसके बाद तीसरे दिन फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ. फिल्म ने 55 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 63 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं पांचवें दिन फिल्म ने 31.5 करोड़ कमाए. छठे दिन फिल्म ने 34.25 करोड़ कमाए. सातवें दिन 25.25 और आठवें दिन 21.15 करोड़ कमाए.

पहले हफ्ते में फिल्म का टोटल कलेक्शन 337.4 करोड़ रुपये था. इसके बाद नौवें दिन फिल्म ने 22.25 करोड़, दसवें दिन 39 करोड़, 11वें दिन 39.75 करोड़, 12वें दिन 13.35 करोड़, 13वें दिन 14.15 करोड़, 14वें दिन 10.5 करोड़ और 15वें दिन 8.85 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 147.85 करोड़ का बिजनेस किया. 16वें दिन फिल्म ने 8.5 करोड़ की कमाई की.

कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचे थे ऋषभ शेट्टी

मालूम हो कि हाल ही में ऋषभ शेट्टी अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 17 में पहुंचे थे. यहां अमिताभ बच्चन ने ऋषभ शेट्टी की काफी तारीफ की थी. साथ ही उन्होंने कांतारा की सक्सेस के लिए ऋषभ शेट्टी को बधाई भी दी थी.