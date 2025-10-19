हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई दहाड़, ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 17वें दिन 500 करोड़ क्लब में ली एंट्री

कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई दहाड़, ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 17वें दिन 500 करोड़ क्लब में ली एंट्री

कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. आइए जानते हैं ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने कितनी कमाई की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 19 Oct 2025 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिल पर धमाल मचा दिया है. कांतारा चैप्टर 1 एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म अब 500 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है. 

कांतारा का 17वें दिन का कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 17वें दिन 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म के  17वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म तीसरे शनिवार को 12.50 करोड़ का कलेक्शन करती है तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 506.25 करोड़ हो जाएगा.

दिवाली वीकेंड में फिल्म के कलेक्शन में इजाफा होने के भी चांसेस हैं. हालांकि, कांतारा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही युष्मान खुराना की 'थामा' से प्रभावित हो सकता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि कांतारा ने 61.85 करोड़ से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 45.4 करोड़ कमाए थे. इसके बाद तीसरे दिन फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ. फिल्म ने 55 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 63 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं पांचवें दिन फिल्म ने 31.5 करोड़ कमाए. छठे दिन फिल्म ने 34.25 करोड़ कमाए. सातवें दिन 25.25 और आठवें दिन 21.15 करोड़ कमाए. 

पहले हफ्ते में फिल्म का टोटल कलेक्शन 337.4 करोड़ रुपये था. इसके बाद नौवें दिन फिल्म ने 22.25 करोड़, दसवें दिन 39 करोड़, 11वें दिन 39.75 करोड़, 12वें दिन 13.35 करोड़, 13वें दिन 14.15 करोड़, 14वें दिन 10.5 करोड़ और 15वें दिन 8.85 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 147.85 करोड़ का बिजनेस किया. 16वें दिन फिल्म ने 8.5 करोड़ की कमाई की.

कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचे थे ऋषभ शेट्टी

मालूम हो कि हाल ही में ऋषभ शेट्टी अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 17 में पहुंचे थे. यहां अमिताभ बच्चन ने ऋषभ शेट्टी की काफी तारीफ की थी. साथ ही उन्होंने कांतारा की सक्सेस के लिए ऋषभ शेट्टी को बधाई भी दी थी.

और पढ़ें
Published at : 19 Oct 2025 06:48 AM (IST)
Tags :
Box Office Rishab Shetty KANTARA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत
ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Bihar Election 2025: महागठबंधन पर शाह का तंज! | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत
ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
बॉलीवुड
Thamma Screening: शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें स्टार्स की तस्वीरें
शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें तस्वीरें
बिहार
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, इन 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, इन 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
ट्रेंडिंग
दिवाली पर सोने से महंगी मिठाई! सवा लाख रुपये किलो बिक रही जयपुर में मिठाई- यूजर्स भी हैरान
दिवाली पर सोने से महंगी मिठाई! सवा लाख रुपये किलो बिक रही जयपुर में मिठाई- यूजर्स भी हैरान
ट्रेंडिंग
मौत से डर नहीं लगता साहब काम से लगता है! मिर्जापुर में टॉवर पर चढ़ी लड़की- वजह जान माथा पीटने लगे यूजर्स
मौत से डर नहीं लगता साहब काम से लगता है! मिर्जापुर में टॉवर पर चढ़ी लड़की- वजह जान माथा पीटने लगे यूजर्स
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget