हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉलीवुड में कमबैक करने जा रहीं कंगना रनौत, शुरू की 'भारत भाग्य विधाता' की शूटिंग

बॉलीवुड में कमबैक करने जा रहीं कंगना रनौत, शुरू की 'भारत भाग्य विधाता' की शूटिंग

Kangana Ranaut Returned On Set: कंगना रनौत अपनी अगली फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने की तैयारी कर रही हैं. एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की शूटिंग शुरू कर दी है.

By : आईएएनएस | Edited By: दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Jan 2026 11:53 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत काफी समय से फिल्मों से दूर और राजनीति में ज्यादा एक्टिव हैं. एक्ट्रेस ने विंटर सेशन में कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा था, लेकिन अब काफी समय बाद कंगना वापस फिल्मी सेट पर लौटी हैं. उन्होंने शूटिंग करते हुए वीडियो पोस्ट किया है. सेट पर वापसी करने का एक्सपीरियंस एक्ट्रेस के लिए खुश कर देने वाला है.

कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह मनोज तापड़िया के साथ दिख रही हैं. एक्ट्रेस सेट पर बाकी लोगों के साथ मिलजुल रही हैं और मनोज तापड़िया उन्हें फिल्म के सीन भी समझा रहे हैं. उन्होंने वीडियो को शेयर कर लिखा- 'फिल्म के सेट पर वापसी कर अच्छा लग रहा है.' कंगना फिल्म 'इमरजेंसी' के बाद लंबे समय के बाद दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, जिसका नाम 'भारत भाग्य विधाता' है.

अनाउंसमेंट के एक साल बाद शुरू की शूटिंग
'इमरजेंसी' के रिलीज के साथ कंगना ने 'भारत भाग्य विधाता' की अनाउंसमेंट कर दी थी, लेकिन अब तकरीबन एक साल बाद फिल्म की शूटिंग शुरू की गई है. 'भारत भाग्य विधाता' को यूनोइया फिल्म्स की बबीता आशिवाल और फ्लोटिंग रॉक्स एंटरटेनमेंट के आदि शर्मा मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं, जबकि डायरेक्ट मनोज तापड़िया करेंगे, जिन्होंने 'मद्रास कैफे', 'चीनी कम', 'एनएच10', और 'माई' जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है.

'भारत भाग्य विधाता' के बारे में
'भारत भाग्य विधाता' एक देशभक्ति फिल्म है, जिसमें उन महान वीरों की कहानियों को दिखाया जाएगा, जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है. फिल्म की कहानी वीरता और साहस की भावना से भरी होने वाली है, लेकिन फिल्म कब रिलीज होगी, इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है.

फ्लॉप रही कंगना रनौत की आखिरी फिल्म
बता दें कि एक्ट्रेस की आखिरी रिलीज फिल्म 'इमरजेंसी' सिनेमाघरों में फ्लॉप साबित हुई थी. फिल्म के रिलीज पर भी बैन लगा दिया गया था, लेकिन कुछ बदलावों के साथ फिल्म को रिलीज की अनुमति मिल गई. 'इमरजेंसी' का निर्माण और निर्देशन दोनों ही कंगना ने किया था. इसके अलावा, फिल्म में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल भी प्ले किया था. इस फिल्म के लिए कंगना ने खूब मेहनत की थी, लेकिन फिर भी फिल्म पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाई थी. फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म ने भारत में लगभग 20 करोड़ का कलेक्शन ही किया था. फिल्म ने अपने बजट का आधे से कम की कमाई की थी.

Published at : 05 Jan 2026 11:47 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut BJP MP Bharat Bhagya Vidhata
