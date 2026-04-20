काजोल और अजय देवगन ने बेटी न्यासा पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर की अनदेखी फोटोज

अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा देवगन अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. वो कभी किसी फैशन इवेंट में शिरकत करती हैं तो कभी किसी स्टारकिड पार्टी में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती दिखती हैं. 20 अप्रैल को न्यासा देवगन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. अब इस खास मौके पर अजय देवगन और काजोल ने अपनी बेटी को बर्थडे विश किया है.

काजोल ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

काजोल ने इंस्टाग्राम पर न्यासा के साथ अपनी दो तस्वीर शेयर कीं, जिसमें मां-बेटी दोनों ही बेहद सुंदर लग रही हैं. इसके साथ उन्होंने एक खास नोट लिखा है. तस्वीरों में काजोल व्हाइट साड़ी पहने नजर आ रही हैं, जिस पर लाल रंग का प्रिंट है. वहीं, न्यासा येलो कलर के लहंगे में दिख रही हैं.

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तुम हमेशा मेरी ही रहना- काजोल

फोटोज शेयर करते हुए काजोल ने लिखा, 'मैं बहुत शुक्रगुजार हूं… जब न्यासा पैदा हुई तो मेरी दुनिया बदल गई… मेरी बेटी के लिए मैं हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं… तुम परफेक्ट हो और हमेशा मेरी ही रहोगी. हैप्पी हैप्पी बर्थडे तुम्हें और मुझे.'

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अजय देवगन बोले- हमेशा खुश रहना

अजय देवगन ने भी अपनी बेटी पर प्यार लुटाया. उन्होंने न्यासा की दो तस्वीरें शेयर की और लिखा, 'जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे तुम्हारी वही मुस्कान हमेशा याद आती है... तुम हमेशा इसी तरह, इतनी ही खुशी से मुस्कराती रहो... हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बेटी.'

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काजोल और अजय देवगन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

वर्क फ्रंट की बात करें तो काजोल जल्द ही एक्शन थ्रिलर फिल्म 'महारानी: क्वीन ऑफ क्वीन्स' में नजर आएंगी. प्रभु देवा इस फिल्म का हिस्सा हैं. अजय देवगन की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो 'धमाल 4', 'रेंजर', 'गोलमाल 5' और 'दृश्यम 3' जैसी फिल्मों में नजर आएंगे.