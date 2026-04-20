जाने-माने एक्टर रवि किशन इन दिनों अपनी वेब सीरीज 'मामला लीगल है 2' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी ये लीगल ड्रामा कॉमेडी वेब सीरीज 3 अप्रैल, 2026 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है. 'मामला लीगल है 2' साल 2024 में आई सीरीज 'मामला लीगल है' का सीक्वल है. इस सीरीज में रवि किशन ने जज वीडी त्यागी का रोल प्ले किया है. उनके काम को खूब सराहा जा रहा है. हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. अब कवि कुमार विश्वास ने रवि किशन की जमकर तारीफ की है.

रवि किशन ने बेहतरीन काम किया है- कुमार विश्वास

'मामला लीगल है 2' में जज बने रवि किशन की परफॉर्मेंस ने कुमार विश्वास का दिल जीत लिया है. उन्होंने एक्टर की तारीफों के पुल बांधे हैं. ज़िंगाबाद के साथ एक पोडकास्ट में कुमार विश्वास ने कहा, 'रवि किशन ने 'मामला लीगल' के दोनों सीजन में बेहतरीन काम किया है. खासकर दूसरे सीजन में उनका प्रदर्शन और भी निखरकर सामने आया है. देखिए रवि किशन को माना जाता है कि वो भोजपुरी अभिनेता हैं. अब डायरेक्टर जो काम देंगे वही तो करेंगे ना. एक्टर खुद तो नाच नहीं रहा, डायरेक्टर कह रहा है नाचो तो नाच रहे हैं. डायरेक्टर ने कहा ये गाना गाओ तो गा लिया, लेकिन किसी की प्रतिभा जब निर्देशक पहचान लेता है, तब उसकी असली रूप सामने आता है.'

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कुमार विश्वास बोले- सीरीज का आखिरी सीन गजब है

कुमार विश्वास ने आगे कहा, 'अभी देखिए 'लापता लेडीज' में रवि किशन को किरण राव ने कहा कि आप पुलिस का रोल प्ले करो और उन्होंने किया. 'लापता लेडीज' में रवि किशन ने क्या काम किया है. बहुत गजब. आप देखेंगे सीरीज में जो रवि किशन हैं, वो असली रवि किशन नहीं हैं. वो पूरी तरह किरदार में ढले नजर आते हैं. सीरीज के आखिरी सीन में उन्होंने जज बनकर जो जजमेंट किया है, वो कमाल है. रवि किशन जो आखिरी सीन में रो देते हैं वो मस्त है. उन्होंने उस किरदार को जिया है.'

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'मामला लीगर है 2' के बारे में जानिए

'मामला लीगल है 2' एक कोर्टरूम-ड्रामा वेब सीरीज है,जिसमें कानून के साथ-साथ भावनाओं और इंसानी रिश्तों की कहानी भी दिखाई गई है. इस सीरीज में नैला ग्रेवाल, अनंत जोशी और यशपाल शर्मा जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं. राहुल पांडेय सीरीज के निर्देशक हैं. इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.