कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल को मेरठ में परतापुर काशी टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किया गया है. आकाश ने दिल्ली नंबर की स्कॉर्पियो पर भारतीय संसद एक्स-एमपी का फर्जी स्टीकर लगाया हुआ था. परतापुर थाने में धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

खबरें थीं कि उन्हें टोल प्लाजा के पास पुलिस ने रोका और फिर अरेस्ट किया. इसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

कौन हैं आकाश संसनवाल?

आकाश की बात करें तो वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं. उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 79.2K फॉलोअर्स हैं. वो सोशल मीडिया पर अक्सर अंजलि पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. कंटेंट क्रिएशन के अलावा वो पॉलिटिक्स में भी शामिल हैं. वो कथित तौर पर akashsansanwalbjp नाम का एक पेज भी संभालते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Akash Sansanwal (@akash.sansanwal)

2025 के आखिर में अंजलि के नाम लिखा था पोस्ट

उन्होंने सोशल मीडिया पर गर्लफ्रेंड अंजलि के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए 2025 के आखिर में पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने लिखा था, '2025 के हर पल में तुम मेरी सबसे खूबसूरत वजह रही. 2026 के हर सपने में भी मैं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूं. तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तुम मेरी सुकून, मेरी आदत, और मेरी सबसे प्यारी कहानी हो.'

जानिए अंजलि अरोड़ा के बारे में

वहीं अंजलि अरोड़ा की बात करें तो वो पॉपुलर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. उन्हें लिप सिंक वीडियोज से फेम मिला. उनका कच्चा बादाम गाने पर एक वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद से उन्हें कच्चा बादाम गर्ल के नाम से जाना जाने लगा. उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोज में काम किया है. इसके अलावा उन्होंने रियलिटी शो 'लॉक अप' में हिस्सा लिया था. इस शो को कंगना रनौत ने होस्ट किया था. लॉकअप में अंजलि को काफी पसंद किया गया था. अंजलि अब लग्जरी लाइफ जीती हैं. उन्होंने आलीशान बंगला भी बना लिया है.