'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जबरदस्त वकालत ने दर्शकों को एक बार फिर अपना फैन बना लिया है. फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रहा है. 'जॉली एलएलबी 3', 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब 9 दिन बाद भी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन बरकरार है. 'जॉली एलएलबी 3' ने अब अक्षय कुमार की 2 और सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों को धूल चटा दी है.

'जॉली एलएलबी 3' ने रिलीज के पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 74 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

इस फ्राइडे नई रिलीज फिल्मों के बाद 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई में गिरावट आई.

ऐसे में फिल्म ने आठवें दिन 3.75 करोड़ का कारोबार किया. वहीं अब नवें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं.

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने अब तक (शाम 7 बजे तक) 4.69 करोड़ रुपए बटोर लिए हैं.

इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली एलएलबी 3' ने कुल 82.44 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

'जॉली एलएलबी 3' ने 'पैडमैन' और 'ओएमजी' को पछाड़ा

9 दिनों के कलेक्शन के साथ 'जॉली एलएलबी 3' ने अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म 'पैडमैन' को पीछे छोड़ दिया है. 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में कुल 81.74 करोड़ रुपए कमाए थे. 'जॉली एलएलबी 3' ने अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ओएमजी' को भी मात दे दी है. साल 2012 में पर्दे पर आई इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 81.47 करोड़ रुपए कमाए थे. लेकिन अब 'जॉली एलएलबी 3' इन दोनों फिल्मों का लाइफटाइम कलेक्शन बीट कर चुकी है.

जॉली एलएलबी की स्टार कास्ट

'जॉली एलएलबी 3' को शशांक खेतन ने डायरेक्ट किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपए है. 'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ सौरभ शुक्ला भी अहम रोल में हैं. इसके अलावा अमृता राव और हम कुरैशी भी फिल्म का हिस्सा हैं.