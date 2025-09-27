हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jolly LLB 3 BO Collection Day 9: 'जॉली LLB 3' ने अक्षय कुमार की 2 और सुपरहिट फिल्मों को पटका, 9 दिन में कमाए इतने करोड़

Jolly LLB 3 BO Collection Day 9: 'जॉली LLB 3' ने अक्षय कुमार की 2 और सुपरहिट फिल्मों को पटका, 9 दिन में कमाए इतने करोड़

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 9: 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है. अब फिल्म ने अक्षय कुमार की 'पैडमैन' और OMG को मात दे दी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Sep 2025 07:12 PM (IST)
Preferred Sources

'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जबरदस्त वकालत ने दर्शकों को एक बार फिर अपना फैन बना लिया है. फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रहा है. 'जॉली एलएलबी 3', 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब 9 दिन बाद भी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन बरकरार है. 'जॉली एलएलबी 3' ने अब अक्षय कुमार की 2 और सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों को धूल चटा दी है.

  • 'जॉली एलएलबी 3' ने रिलीज के पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 74 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • इस फ्राइडे नई रिलीज फिल्मों के बाद 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई में गिरावट आई.
  • ऐसे में फिल्म ने आठवें दिन 3.75 करोड़ का कारोबार किया. वहीं अब नवें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं.
  • अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने अब तक (शाम 7 बजे तक) 4.69 करोड़ रुपए बटोर लिए हैं.
  • इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली एलएलबी 3' ने कुल 82.44 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

'जॉली एलएलबी 3' ने 'पैडमैन' और 'ओएमजी' को पछाड़ा
9 दिनों के कलेक्शन के साथ 'जॉली एलएलबी 3' ने अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म 'पैडमैन' को पीछे छोड़ दिया है. 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में कुल 81.74 करोड़ रुपए कमाए थे. 'जॉली एलएलबी 3' ने अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ओएमजी' को भी मात दे दी है. साल 2012 में पर्दे पर आई इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 81.47 करोड़ रुपए कमाए थे. लेकिन अब 'जॉली एलएलबी 3' इन दोनों फिल्मों का लाइफटाइम कलेक्शन बीट कर चुकी है.

जॉली एलएलबी की स्टार कास्ट
'जॉली एलएलबी 3' को शशांक खेतन ने डायरेक्ट किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपए है. 'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ सौरभ शुक्ला भी अहम रोल में हैं. इसके अलावा अमृता राव और हम कुरैशी भी फिल्म का हिस्सा हैं.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 27 Sep 2025 07:12 PM (IST)
Akshay Kumar Arshad Warsi Jolly Llb 3 Jolly LLB 3 Box Office Collection
