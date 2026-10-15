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नवरात्रि के पांचवें दिन येलो साड़ी में दिखेंगी सबसे खास, इन एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें इंस्पिरेशन
नवरात्रि के पांचवे पीला कलर पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप साड़ी पहनने का सोच रही हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन खूबसूरत लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है और इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप इस दिन साड़ी पहनकर खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. आइए देखते हैं उनके कुछ शानदार येलो साड़ी लुक्स.
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Published at : 15 Oct 2026 07:14 AM (IST)
Tags :Navratri 2026
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