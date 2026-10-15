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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनवरात्रि के पांचवें दिन येलो साड़ी में दिखेंगी सबसे खास, इन एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें इंस्पिरेशन

नवरात्रि के पांचवें दिन येलो साड़ी में दिखेंगी सबसे खास, इन एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें इंस्पिरेशन

नवरात्रि के पांचवे पीला कलर पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप साड़ी पहनने का सोच रही हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन खूबसूरत लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Oct 2026 07:14 AM (IST)
नवरात्रि के पांचवे पीला कलर पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप साड़ी पहनने का सोच रही हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन खूबसूरत लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है और इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप इस दिन साड़ी पहनकर खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. आइए देखते हैं उनके कुछ शानदार येलो साड़ी लुक्स.

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आलिया भट्ट् इस ट्रांसपेरेंट येलो साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने चोकर और ईयररिंग्स पहन कर अपने इस एथनिक लुक को पूरा किया है.नवरात्री के पांचवे दिन आप आलिया के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
आलिया भट्ट् इस ट्रांसपेरेंट येलो साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने चोकर और ईयररिंग्स पहन कर अपने इस एथनिक लुक को पूरा किया है.नवरात्री के पांचवे दिन आप आलिया के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
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नवरात्री के पांचवे दिन आप माधुरी दीक्षित के इस साड़ी लुक को भी ट्राई कर सकती हैं. उन्होंने येलो साड़ी के साथ मैचिंग केप भी वियर किया है. उन्होंने सिर्फ हैवी ईयररिंग्स और रिंग पहनी है.
नवरात्री के पांचवे दिन आप माधुरी दीक्षित के इस साड़ी लुक को भी ट्राई कर सकती हैं. उन्होंने येलो साड़ी के साथ मैचिंग केप भी वियर किया है. उन्होंने सिर्फ हैवी ईयररिंग्स और रिंग पहनी है.
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अगर आप सिंपल और एलिगेंट लुक अपनाना चाहती हैं तो कृति खरबंदा के इस येलो साड़ी लुक में इंस्पिरेशन ले सकती हैं. कटवर्क साड़ी के साथ उन्होंने पफी स्लीव्स ब्लाउज कैरी किया है. सिंपल एक्सेसरीज के साथ इस लुक को रिक्रिएट किया जा सकता है.
अगर आप सिंपल और एलिगेंट लुक अपनाना चाहती हैं तो कृति खरबंदा के इस येलो साड़ी लुक में इंस्पिरेशन ले सकती हैं. कटवर्क साड़ी के साथ उन्होंने पफी स्लीव्स ब्लाउज कैरी किया है. सिंपल एक्सेसरीज के साथ इस लुक को रिक्रिएट किया जा सकता है.
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विद्या बालन इस येलो कलर की फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही हैं. आप भी सिंपल एक्सेसरीज और मिनिमल मेकअप के साथ उनके इस लुक को नवरात्री के पांचवे दिन के लिए कॉपी कर सकती हैं.
विद्या बालन इस येलो कलर की फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही हैं. आप भी सिंपल एक्सेसरीज और मिनिमल मेकअप के साथ उनके इस लुक को नवरात्री के पांचवे दिन के लिए कॉपी कर सकती हैं.
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हैवी लुक के लिए एक्ट्रेस कंगना रनौत का ये बनारासी साड़ी लुक एकदम परफेक्ट च्वाइस हो सकता है. येलो साड़ी के साथ उन्होंने कानों में बड़े-बड़े झुमके पहने है, जो लुक को काफी अट्रैक्टिव बना रहे हैं. पुजा-पाठ के लिए उनका ये लुक बेस्ट है.
हैवी लुक के लिए एक्ट्रेस कंगना रनौत का ये बनारासी साड़ी लुक एकदम परफेक्ट च्वाइस हो सकता है. येलो साड़ी के साथ उन्होंने कानों में बड़े-बड़े झुमके पहने है, जो लुक को काफी अट्रैक्टिव बना रहे हैं. पुजा-पाठ के लिए उनका ये लुक बेस्ट है.
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नवरात्री के पांचवे दिन के लिए एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे का ये लेमन येली साड़ी लुक भी परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. सिंपल नेकेपीस और ईयररिंग्स पहनकर आप उनके इस लुक को आसानी से रिक्रिएट कर सकती हैं.
नवरात्री के पांचवे दिन के लिए एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे का ये लेमन येली साड़ी लुक भी परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. सिंपल नेकेपीस और ईयररिंग्स पहनकर आप उनके इस लुक को आसानी से रिक्रिएट कर सकती हैं.
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जाह्नवी कपूर येलो कलर की साटन साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं. नवरात्री पर सिंपल लुक के लिए आप इसे ट्राई कर सकती हैं. जाह्नवी ने साड़ी के साथ हैवी ईयररिंगस पहने हैं.
जाह्नवी कपूर येलो कलर की साटन साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं. नवरात्री पर सिंपल लुक के लिए आप इसे ट्राई कर सकती हैं. जाह्नवी ने साड़ी के साथ हैवी ईयररिंगस पहने हैं.
Published at : 15 Oct 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Navratri 2026

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