अगर आप सिंपल और एलिगेंट लुक अपनाना चाहती हैं तो कृति खरबंदा के इस येलो साड़ी लुक में इंस्पिरेशन ले सकती हैं. कटवर्क साड़ी के साथ उन्होंने पफी स्लीव्स ब्लाउज कैरी किया है. सिंपल एक्सेसरीज के साथ इस लुक को रिक्रिएट किया जा सकता है.