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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘द वन’ के गाने पर विवाद, सरगम वैश ने लगाया बिना इजाजत गाना इस्तेमाल करने का आरोप

‘द वन’ के गाने पर विवाद, सरगम वैश ने लगाया बिना इजाजत गाना इस्तेमाल करने का आरोप

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की ‘द वन’ रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है. सिंगर-कंपोजर सरगम वैश ने आरोप लगाया कि उनकी इजाजत के बिना उनके गाने का इस्तेमाल ट्रेलर में किया गया.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 21 Sep 2026 12:13 PM (IST)
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सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की आने वाली फिल्म ‘द वन’ इन दिनों चर्चा में है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में जारी हुआ है. इस फिल्म के गानों को भी फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. लेकिन अब फिल्म में इस्तेमाल हुए म्यूजिक से जुडी कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई है.

फिल्म के ट्रेलर में ‘ऐ गिरी नंदिनी’ गाने को लेकर सिंगर और कंपोजर सरगम वैश ने आपत्ति जताई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी मर्जी के बिना इस गाने को फिल्म के ट्रेलर में इस्तेमाल किया गया है.

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सरगम वैश ने क्या आरोप लगाया?

सरगम वैश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके इस पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि वह पिछले करीब तीन साल से ‘ऐ गिरी नंदिनी’ पर काम कर रहे थे और फिल्म ‘द वन’ के जारी हुए ट्रेलर में उनके इसी गाने का एक हिस्सा सुनाई दे रहा है. उन्होंने इसे एक बैड न्यूज बताया है.  

उन्होंने कहा, ‘हाल ही में ‘द वन’ मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, इसमें मेरा गाना 8 सेकेंड से 23 सेकेंड तक इस्तेमाल किया गया है. गाने का नाम है ‘एगिरी नंदिनी’. मेरी मास्टर फाइल, प्रोडक्शन और वोकल ज्यों के त्यों इस्तेमाल किए गए हैं.’ उन्होंने लोगों का सुनाया भी है कि ट्रेलर के कौन से हिस्से में उनका गाना और उनकी आवाज सुनाई दे रही है.  

 
 
 
 
 
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गाना हटाने की मांग की
सरगम ने फिल्म की टीम से इस गाने को ट्रेलर के साथ-साथ फिल्म से भी हटाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने म्यूजिक को फिल्म के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करने की कोई इजाजत नहीं दी थी.

उन्होंने कहा, ‘मैंने ये डील पहले ही एक बड़ी कंपनी के साथ कर रखी है. ऐसे में मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे गाने को इस्तेमाल करना, मेरी इस डील पर असर डाल सकता है.’ उन्होंने यह भी कहा कि अगर फिल्म की टीम के पास गाने के इस्तेमाल की कोई लीगल परमिशन या राइट है, तो उन्हें उसकी जानकारी दी जाए.

कानूनी कार्रवाई की भी कही बात
सरगम ने अपनी मांग पूरी न होने पर लीगल एक्शन की बात भी कही है. हालांकि, फिल्ममेकर्स ने इन आरोपों पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है. इसलिए यह साफ नहीं है कि फिल्म की टीम के पास इस म्यूजिक के इस्तेमाल को लेकर किसी तरह की परमिशन या लीगल डॉक्यूमेंट है या नहीं.

‘द व्वान’ में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया पहली बार साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म की कहानी आस्था और लोक परंपरा से जुडी है. इसका निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है. ये फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली है. अब रिलीज से कुछ दिन पहले सामने आए इस विवाद ने फिल्म को लेकर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है.

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 21 Sep 2026 12:13 PM (IST)
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