हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDurga Puja 2025: जया बच्चन से लेकर इशिता दत्ता तक, मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंचे ये सितारे, काजोल-रानी संग दिए पोज

Durga Puja 2025: जया बच्चन से लेकर इशिता दत्ता तक, मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंचे ये सितारे, काजोल-रानी संग दिए पोज

Durga Puja 2025: मुंबई में इन दिनों दुर्गा पूजा का जश्न मनाया जा रहा है. ऐसे में कई बड़े स्टार्स पंडाल में मां का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं. जिनकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 29 Sep 2025 03:26 PM (IST)
नवरात्रि में हर साल काजोल और रानी मुखर्जी की फैमिली मुंबई में मां दुर्गा का भव्या पंडाल लगाती है. इस साल भी पूरा परिवार एकसाथ दुर्गा पूजा का जश्न मना रहा है. वहीं मुखर्जी फैमिली के अलावा बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी इस पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे. जिनकी वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं.

दुर्गा पूजा में पहुंचीं जया बच्चन

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन आज यानि सोमवार के दिन मां दुर्गा के दर्शन करने लिए पहुंची. जया बच्चन व्हाइट साड़ी में नजर आई. जिन्होंने पंडाल में पहुंचकर सबसे पहले मां दुर्गा का सामने हाथ जोड़े और उनपर फूल बरसाए. इसके बाद वो काजोल को गले लगाती नजर आई. दोनों ने एकसाथ कई तस्वीरें भी क्लिक कराई. वायरल हो रहे इस वीडियो में जया बच्चन काफी खुश नजर आ रही हैं. इसको लेकर फैंस उनकी तारीफ भी करते दखे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

इशिता ने पति के साथ किए मां के दर्शन

वहीं अजय देवगन की ऑन स्क्रीन बेटी यानि इशिता दत्ता भी अपने पति और बड़े बेटे के साथ मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए पहुंची. पूरा परिवार इस दौरान ट्रेडिशनल अवतार में दिखा. तीनों ने मां दुर्गा के दर्शन किए और फिर काजोल के साथ मस्ती भी की. काजोल कई देर तक इशिता के बेटे को गोद में लेकर घूमती दिखी. बता दें कि इशिता का देवगन फैमिली से करीबी रिश्ता है. अक्सर वो उनके साथ त्योहार सेलिब्रेट करती नजर आती हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

काजोल का दिखा ट्रेडिशनल अवतार

दुर्गा पूजा के दूसरे दिन काजोल ने व्हाइट और येलो कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी है. एक्ट्रेस ने ग्लोसी मेकअप, बालों जुड़ा और उसपर गजरा लगाकर अपना लुक पूरा किया है. बता दें कि दुर्गा पूजा के पहले दिन काजोल और रानी मुखर्जी अपने अंकल देव मुखर्जी को याद कर काफी इमोशनल होती नजर आई थी.

काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 29 Sep 2025 03:26 PM (IST)
Kajol Rani Mukerji Durga Puja 2025
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
