नवरात्रि में हर साल काजोल और रानी मुखर्जी की फैमिली मुंबई में मां दुर्गा का भव्या पंडाल लगाती है. इस साल भी पूरा परिवार एकसाथ दुर्गा पूजा का जश्न मना रहा है. वहीं मुखर्जी फैमिली के अलावा बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी इस पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे. जिनकी वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं.

दुर्गा पूजा में पहुंचीं जया बच्चन

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन आज यानि सोमवार के दिन मां दुर्गा के दर्शन करने लिए पहुंची. जया बच्चन व्हाइट साड़ी में नजर आई. जिन्होंने पंडाल में पहुंचकर सबसे पहले मां दुर्गा का सामने हाथ जोड़े और उनपर फूल बरसाए. इसके बाद वो काजोल को गले लगाती नजर आई. दोनों ने एकसाथ कई तस्वीरें भी क्लिक कराई. वायरल हो रहे इस वीडियो में जया बच्चन काफी खुश नजर आ रही हैं. इसको लेकर फैंस उनकी तारीफ भी करते दखे.

इशिता ने पति के साथ किए मां के दर्शन

वहीं अजय देवगन की ऑन स्क्रीन बेटी यानि इशिता दत्ता भी अपने पति और बड़े बेटे के साथ मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए पहुंची. पूरा परिवार इस दौरान ट्रेडिशनल अवतार में दिखा. तीनों ने मां दुर्गा के दर्शन किए और फिर काजोल के साथ मस्ती भी की. काजोल कई देर तक इशिता के बेटे को गोद में लेकर घूमती दिखी. बता दें कि इशिता का देवगन फैमिली से करीबी रिश्ता है. अक्सर वो उनके साथ त्योहार सेलिब्रेट करती नजर आती हैं.

काजोल का दिखा ट्रेडिशनल अवतार

दुर्गा पूजा के दूसरे दिन काजोल ने व्हाइट और येलो कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी है. एक्ट्रेस ने ग्लोसी मेकअप, बालों जुड़ा और उसपर गजरा लगाकर अपना लुक पूरा किया है. बता दें कि दुर्गा पूजा के पहले दिन काजोल और रानी मुखर्जी अपने अंकल देव मुखर्जी को याद कर काफी इमोशनल होती नजर आई थी.

