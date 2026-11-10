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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक्टर नहीं तो क्या बनना चाहते थे आशुतोष राणा? इस चीज पर भड़क गए थे महेश भट्ट

एक्टर नहीं तो क्या बनना चाहते थे आशुतोष राणा? इस चीज पर भड़क गए थे महेश भट्ट

बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा आज 59 साल के हो चुके हैं. टीवी से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाले आशुतोष ने बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Nov 2026 07:43 AM (IST)
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बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में शुमार आशुतोष राणा आज अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस दमदार एक्टर ने अपने करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए और दर्शकों का दिल जीता. हालांकि कभी वो एक्टर नहीं बनना चाहते थे. आइए आज अभिनेता के बर्थडे पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं.

एक्टर नहीं तो क्या बनना चाहते थे आशुतोष राणा? 

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आशुतोष राणा का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में 10 नवंबर 1967 को हुआ था. दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में अभिनेता ने बताया था कि वो जब साढ़े तीन साल के थे और अपने पेरेंट्स के साथ एक पूजा में बैठे हुए थे तब पंडित जी के मुंह से आशुतोष शब्द सुनने के बाद उन्होंने खुद अपना नाम आशुतोष रख लिया था.

आशुतोष ने ये भी बताया कि वो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना चाहते थे, हालांकि उनके गुरुदेव देवप्रकाश शास्त्री (दद्दा जी) के बताए गए रास्ते के बाद उन्होंने अपने आप को अभिनय की तरफ मोड़ा. साल 1994 में वो एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए थे.

पैर छूने पर नाराज हुए थे महश भट्ट

आशुतोष राणा ने ये भी बताया था कि उनके गुरु ने उन्हें महेश भट्ट से भी मिलने के लिए कहा था. जब मुंबई आकर वो महेश भट्ट से मिले तो आशुतोष ने महेश के पैर छू लिए थे. हालांकि ये चीज महेश भट्ट को पसंद नहीं आई. आशुतोष ने बताया था कि महेश भट्ट ने उनसे कहा था कि इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है. बस हाथ मिलाइए और मुझे महेश कहकर बुलाइए.

आशुतोष राणा ने इन फिल्मों से बनाई पहचान

1994 में मुंबई आने के बाद आशुतोष राणा ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज साल 1995 में टीवी शो 'स्वाभिमान' के जरिए शुरू किया था. इसके बाद अभिनेता ने बड़े पर्दे का रुख किया. आशुतोष राणा ने साल 1998 की फिल्म 'दुश्मन' (1998) से डेब्यू किया.

अभिनेता को बॉलीवुड में पहली बड़ी पहचान 1999 की अक्षय कुमार की फिल्म 'संघर्ष' से मिली थी. इसमें उन्होंने एक किन्नर की निगेटिव भूनिका निभाई. आशुतोष ने अपनी पहचान 'बादल', 'राज', 'आवारापन', 'सोन चिरैया', 'अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों' और 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' जैसी फिल्मों से भी बनाई.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
Ashutosh Rana
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