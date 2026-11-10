नितेश तिवारी की 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. इस फिल्म ने शुरुआत तो खास नहीं की थी लेकिन दिवाली वीकेड पर इसकी लॉटरी लग गई और इसने जबरदस्त कलेक्शन किया. वहीं दिवाली का जश्न खत्म होने के बाद तो 'रामायण' ने कमाल ही कर दिया और फर्स्ट मंडे टेस्ट में न केवल टॉप किया बल्कि ऐतिहासिक कमाई भी की. चलिए यहां जानते हैं कि 'रामायण' ने रिलीज के 5वें दिन कितना कारोबार किया है?

'रामायण' ने 5वें दिन कितना किया कलेक्शन?

रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' ने सिनेमाघरों में 5 नवंबर को दस्तक दी थी. इस फिल्म का रिलीज से पहले ही काफी बज बन गया था जिसे देखते हुए लग रहा था कि ये 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग करेगी. हालांकि पहले दिन तो ये ऐसा नहीं कर सकी लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत इस फिल्म ने ऐसी रफ्तार पकड़ी की देखते ही देखते इसने रिलीज के महज पांच दिनों में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली.

बता दें कि 'रामायण' की 5वें दिन 14 लाख से ज्यादा टिकटें एडवांस में बिक चुकी हैं, जिनसे 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हुई. और यह फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी सिंगल-डे एडवांस बुकिंग है. इसी के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मंडे को सिंगल-डे (एक दिन की कमाई) सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड अपने नाम किया. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के 5वें दिन यानी पहले सोमवार को 107.50 करोड़ की कमाई की है.

वहीं इस फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़, दूसरे दिन 48.05 करोड़, तीसरे दिन 69.80 करोड़ और चौथे दिन 56.15 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 5 दिनों की नेट कमाई अब 346.35 करोड़ रुपये हो गई है.

'रामायण' बनी 2026 की चौथी सबसे बड़ी फिल्म

'रामायण' ने रिलीज के 5वें दिन न केवल बंपर कमाई की है बल्कि इस फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. बता दें कि ये फिल्म रिलीज के महज 5 दिनों में साल की टॉप 5 फिल्मों में एंट्री कर गई है. दरअसल इसने हनुमान अंश के 343.11 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है और इसी के साथ ये साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. अब इसके निशाने पर बॉर्डर 2 (362.76 करोड़) है. छठे दिन 'रामायण' इसे भी पीछे छोड़ देगी और साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी.



'रामायण' के बारे में सब कुछ

नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' द्वारा, डीएनईजी और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के सहयोग से बनाई गई 'रामायण' दो पार्ट वाली फिल्म सीरीज का पहला हिस्सा है. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे. इसका पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज हुआ, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में रिलीज होने वाला है।