'इक्कीस का प्रमोशन करते हुए मुझे खालीपन महसूस...' धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए जयदीप अहलावत

साल 2025 देओल परिवार के लिए बहुत ही खराब रहा है. उन्होंने शाइनिंग स्टार धर्मेंद्र को खो दिया. दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र 24 नवंबर 2025 को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए. धर्मेंद्र के जाने से पूरी इंडस्ट्री में शोक छा गया है. उन्हें फैंस और सेलेब्स आज भी बहुत याद करते हैं. उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस पर भी लोगों ने जमकर प्यार लुटाया है. इक्कीस 1 जनवरी को सिनेमाघरों पर रिलीज हुई है और इसे देखकर हर कोई इमोशनल हुआ है. इक्कीस में जयदीप अहलावत को धर्मेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला. उन्होंने धर्मेंद्र के साथ काम की यादें ताजा की हैं.

इक्कीस में अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया है और बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक-ठाक कलेक्शन कर रही है. जयदीप ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में धर्मेंद्र के बारे में बात की.

धर्मेंद्र को याद कर हुए इमोशनल

जयदीप ने कहा- 'पूरा देश, मुझे लगता है सभी सिनेमा लवर्स, कोई ऐसी आत्मा नहीं होगी जिसे बुरा नहीं लगा. इक्कीस का प्रमोशन करते हुए मुझे खालीपन महसूस हो रहा है. काश वो सारे प्रमोशन में वहां होते. वो हमारे साथ फिल्म देखते और अपना काम देखते.'

खुद को लकी मानते हैं

जयदीप ने कहा- 'जब इस तरह के प्रोजेक्ट में आप लेजेंड के साथ काम करते हैं तो खुद को लकी मानते हैं. मुझे उनके साथ काम करके बहुत मजा आया.उनके साथ काम करते हुए मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी ग्रेट लेजेंड के साथ काम कर रहा हूं. वो आपको फैमिली जैसा महसूस कराते हैं. वो जोक्स क्रैक करते रहते थे. उनके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा.'

इक्कीस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म अब तक 25.70 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म ने पहले दिन अच्छी कमाई की थी मगर अब ये कलेक्शन धीरे-धीरे कम हो गया है.

