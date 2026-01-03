जयदीप अहलावत ने नहीं किया अक्षय खन्ना को 'दृश्यम 3' में रिप्लेस, जानें- क्या होगा एक्टर का रोल?

अक्षय खन्ना के 'दृश्यम 3' से बाहर होने के बाद, जयदीप अहलावत अजय देवगन और तब्बू समेत अन्य कलाकारों के साथ इस फिल्म में शामिल हो गए हैं. कई खबरें थीं कि जयदीप अहलावत ने फिल्म में अक्षय खन्ना को रिप्लेस किया है. हालांकि, निर्देशक अभिषेक पाठक ने हाल ही में इन दावों को क्लियर किया और जयदीप अहलावत का रोल भी बताया.

क्या जयदीप अहलावत ने किया अक्षय खन्ना को रिप्लेस?

अभिषेक पाठक ने बॉम्बे टाइम्स को बताया, "नहीं, जयदीप अक्षय की जगह नहीं ले रहे हैं. मैं एक नया किरदार लिख रहा हूं." इससे पहले, निर्माता कुमार मंगत पाठक ने कहा था कि अक्षय के जाने के बाद जयदीप उनकी जगह लेंगे. उन्होंने जयदीप को अक्षय से बेहतर अभिनेता भी बताया था.

कुमार मंगत पाठक ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में कहा था, “दृश्यम एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है. फिल्म में अक्षय का होना या न होना कोई मायने नहीं रखता. अब उनकी जगह जयदीप अहलावत ने ले ली है. ईश्वर की कृपा से हमें अक्षय से बेहतर अभिनेता मिला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्षय से बेहतर इंसान भी मिला है. मैंने जयदीप के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक, आक्रोश (2010) का निर्माण किया था.”

अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 क्यों छोड़ी?

कुमार मंगत पाठक ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, “हमने अक्षय खन्ना के साथ एग्रीमेंट किया था. उनकी फीस भी कई बार बातचीत के बाद तय हुई थी. उन्होंने ज़िद की कि वे विग पहनना चाहेंगे. लेकिन (निर्देशक) अभिषेक पाठक ने उन्हें समझाया कि ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि दृश्यम 3 एक सीक्वल है, इसलिए इससे कहानी की कॉन्टीन्यूटी समस्या आएगी.”

उन्होंने आगे कहा, “वह हमारी बात समझ गए और अपनी यह मांग छोड़ने को तैयार हो गए. हालांकि, उनके आसपास के चमचों ने उन्हें सलाह दी कि विग पहनने से वे ज़्यादा स्मार्ट दिखेंगे. इसलिए उन्होंने फिर से यही रिक्वेस्ट किया. अभिषेक मान गए और इस बारे में उनसे बात करने को भी तैयार थे. लेकिन फिर उन्होंने हमें बताया कि वे फिल्म का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहते.”

'धुरंधर' की सक्सेस एंजॉय कर रहे अक्षय खन्ना

इस बीच, अक्षय खन्ना ने अभी तक इन दावों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. अभिनेता फिलहाल धुरंधर की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं.हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों में से एक, धुरंधर ने 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी . अपनी दमदार एक्टिंग और दिलचस्प कहानी के दम पर इसने दुनिया भर में ₹1150 करोड़ का आंकड़ा तेजी से पार कर लिया. फिलहाल यह फिल्म आमिर खान की दंगल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है।