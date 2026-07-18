INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वार्डरोब मालफंक्शन' कॉन्ट्रोवर्सी के बीच जैकलीन फर्नांडिस का बड़ा धमाका, शुरू किया नया वेंचर

'वार्डरोब मालफंक्शन' कॉन्ट्रोवर्सी के बीच जैकलीन फर्नांडिस का बड़ा धमाका, शुरू किया नया वेंचर

जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों अपने म्यूजिक वीडियो 'जुगनी' को लेकर चर्चा में हैं. गाने के एक सीन को लेकर छिड़े विवाद के बीच अब एक्ट्रेस ने अपनी पहली पोस्ट शेयर की है. उन्होंने नए वेंचर का ऐलान किया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 18 Jul 2026 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो 'जुगनी' को लेकर बवाल मचा हुआ है. 15 जुलाई को रिलीज हुए इस गाने को बी प्राक और सोनू ठुकर ने गाया है. म्यूजिक वीडियो में जैकलीन का वार्डरोब मालफंक्शन हुआ है. गाना रिलीज होते ही इसके एक सीन ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. अब इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के बीच जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहली पोस्ट शेयर की है.

विवादों के बीच जैकलीन फर्नांडिस का नया वेंचर
जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर अपने एक नए वेंचर की अनाउंसमेंट की है. एक्ट्रेस ने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया है, जिसका नाम 'जैकिस कॉर्नर' है. इस अकाउंट में वो एक अवतार के ज़रिए अपनी पसंदीदा चीजों को शेयर करेंगी. हालांकि, जैकलीन ने अब तक 'जुगनी' कॉन्ट्रोवर्सी पर रिएक्ट नहीं किया है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jackie's Corner (@thejackiescorner)

कोई एजेंडा नहीं...
जैकनील ने कैप्शन में लिखा, 'मैं ये कुछ समय से करना चाह रही थी और आखिरकार ये हो गया. जैकीज कॉर्नर एक छोटी सी जगह है जहां मैं उन चीज़ों को शेयर करूंगी जो मुझे सच में पसंद हैं, ऐसी चीज़ें जो मुझे सोचने, हंसाने, सीखने और मेरे साथ रहने पर मजबूर करती हैं. कोई एजेंडा नहीं, बस ऐसी चीजें जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करने का इंतजार नहीं कर सकती. आपसे जल्द मिलते हैं.'

ये भी पढ़ें:-Friday Box Office Collection: फ्राइडे को 'द ओडिसी' ने 'धमाल 4' की कर दी छुट्टी! 'अल्फा' से 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई हुई चौपट, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

जैकलीन फर्नांडिस ने शेयर की तस्वीरें
एक अन्य पोस्ट में जैकलीन ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि सबसे अच्छी बातचीत तब होती है जब कोई स्क्रिप्ट न हो. तो यहां उन सभी चीजों के लिए थोड़ी जगह है जो मुझे प्रेरित करती हैं, हैरान करती हैं और मुझमें उत्सुकता जगाती हैं. मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं उन छोटी-छोटी चीज़ों को शेयर कर रही हूं जिनसे मेरी पहचान बनी है. जैकीज कॉर्नर में आपका स्वागत है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jackie's Corner (@thejackiescorner)

क्या है 'जुगनी' कॉन्ट्रोवर्सी?
दरअसल, 'जुगनी' गाने के एक सीन में जैकलीन फर्नांडिस डांस करती नजर आ रही हैं. इस दौरान उनका एक क्लोजअप शॉट दिखाया गया, जिसमें उन्होंने रिवीलिंग ब्लाउज पहना हुआ है. डांस मूव्स के दौरान ब्लाउज ढीला होने की वजह से उनके वार्डरोब मालफंक्शन की चर्चा शुरू हो गई.

इस क्लिप का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो गया. यूजर्स का मानना है कि इस सीन को वीडियो के फाइनल कट से पहले ही एडिट किया जा सकता था. हालांकि, बढ़ते विवाद को देखते हुए अब जैकलीन के उस सीन को ब्लर कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें:-Dhamaal 4 BO Day 8: 'द ओडिसी' के आने का भी 'धमाल 4' पर नहीं पड़ा असर, 8वें दिन जड़ दिया शतक, अब साल की टॉप 5 फिल्मों में करेगी एंट्री

और पढ़ें
Published at : 18 Jul 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Jacqueline Fernandez Jugni Song
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'वार्डरोब मालफंक्शन' कॉन्ट्रोवर्सी के बीच जैकलीन फर्नांडिस का बड़ा धमाका, शुरू किया नया वेंचर
'वार्डरोब मालफंक्शन' कॉन्ट्रोवर्सी के बीच जैकलीन फर्नांडिस का बड़ा धमाका, शुरू किया नया वेंचर
बॉलीवुड
Top 10 Films Jan To June: 'धुरंधर 2' से 'बॉर्डर 2' तक, इस साल के शुरुआती 6 महीनों में इन 10 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'धुरंधर 2' से 'बॉर्डर 2' तक, इस साल के शुरुआती 6 महीनों में इन 10 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस
बॉलीवुड
Batwara 1947 Teaser: 'बंटवारा 1947' के दूसरे टीजर में गूंजी सनी देओल की आवाज, एक्शन मोड में आए नजर
'बंटवारा 1947' के दूसरे टीजर में गूंजी सनी देओल की आवाज, एक्शन मोड में आए नजर
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 2 Live Updates: दूसरे दिन भी नोट छापने की मशीन बनी ‘द ओडिसी’, दोपहर 3 बजे तक 24 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: दूसरे दिन भी नोट छापने की मशीन बनी ‘द ओडिसी’, दोपहर 3 बजे तक 24 करोड़ के हुई पार
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
दिल्ली NCR
लीक-प्रधान गद्दी से चिपके, विरोधियों को जबरन हटाया? सोनम वांगचुक मामले पर बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार
लीक-प्रधान गद्दी से चिपके, विरोधियों को जबरन हटाया? सोनम वांगचुक मामले पर बोले कन्हैया कुमार
इंडिया
Shashi Tharoor Lift: होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
ट्रेंडिंग
Thief Caught in Train: कुछ नहीं आज दिन खराब था... चलती ट्रेन में चोरी कर रहे चोर को यात्रियों ने विंडो पर ही दिया टांग, वीडियो वायरल
कुछ नहीं आज दिन खराब था... चलती ट्रेन में चोरी कर रहे चोर को यात्रियों ने विंडो पर ही दिया टांग, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget