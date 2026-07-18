'वार्डरोब मालफंक्शन' कॉन्ट्रोवर्सी के बीच जैकलीन फर्नांडिस का बड़ा धमाका, शुरू किया नया वेंचर

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो 'जुगनी' को लेकर बवाल मचा हुआ है. 15 जुलाई को रिलीज हुए इस गाने को बी प्राक और सोनू ठुकर ने गाया है. म्यूजिक वीडियो में जैकलीन का वार्डरोब मालफंक्शन हुआ है. गाना रिलीज होते ही इसके एक सीन ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. अब इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के बीच जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहली पोस्ट शेयर की है.

विवादों के बीच जैकलीन फर्नांडिस का नया वेंचर

जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर अपने एक नए वेंचर की अनाउंसमेंट की है. एक्ट्रेस ने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया है, जिसका नाम 'जैकिस कॉर्नर' है. इस अकाउंट में वो एक अवतार के ज़रिए अपनी पसंदीदा चीजों को शेयर करेंगी. हालांकि, जैकलीन ने अब तक 'जुगनी' कॉन्ट्रोवर्सी पर रिएक्ट नहीं किया है.

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कोई एजेंडा नहीं...

जैकनील ने कैप्शन में लिखा, 'मैं ये कुछ समय से करना चाह रही थी और आखिरकार ये हो गया. जैकीज कॉर्नर एक छोटी सी जगह है जहां मैं उन चीज़ों को शेयर करूंगी जो मुझे सच में पसंद हैं, ऐसी चीज़ें जो मुझे सोचने, हंसाने, सीखने और मेरे साथ रहने पर मजबूर करती हैं. कोई एजेंडा नहीं, बस ऐसी चीजें जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करने का इंतजार नहीं कर सकती. आपसे जल्द मिलते हैं.'

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जैकलीन फर्नांडिस ने शेयर की तस्वीरें

एक अन्य पोस्ट में जैकलीन ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि सबसे अच्छी बातचीत तब होती है जब कोई स्क्रिप्ट न हो. तो यहां उन सभी चीजों के लिए थोड़ी जगह है जो मुझे प्रेरित करती हैं, हैरान करती हैं और मुझमें उत्सुकता जगाती हैं. मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं उन छोटी-छोटी चीज़ों को शेयर कर रही हूं जिनसे मेरी पहचान बनी है. जैकीज कॉर्नर में आपका स्वागत है.'

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क्या है 'जुगनी' कॉन्ट्रोवर्सी?

दरअसल, 'जुगनी' गाने के एक सीन में जैकलीन फर्नांडिस डांस करती नजर आ रही हैं. इस दौरान उनका एक क्लोजअप शॉट दिखाया गया, जिसमें उन्होंने रिवीलिंग ब्लाउज पहना हुआ है. डांस मूव्स के दौरान ब्लाउज ढीला होने की वजह से उनके वार्डरोब मालफंक्शन की चर्चा शुरू हो गई.

Jacqueline Fernandez Nip Slip from Jugni Song pic.twitter.com/ixdTTNuHvD — Batenal (@BatenalPep) July 17, 2026

इस क्लिप का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो गया. यूजर्स का मानना है कि इस सीन को वीडियो के फाइनल कट से पहले ही एडिट किया जा सकता था. हालांकि, बढ़ते विवाद को देखते हुए अब जैकलीन के उस सीन को ब्लर कर दिया गया है.

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