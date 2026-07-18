'द ओडिसी' के आने का भी 'धमाल 4' पर नहीं पड़ा असर, 8वें दिन जड़ दिया शतक, जानें- कलेक्शन

INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 BO Day 8: 'द ओडिसी' के आने का भी 'धमाल 4' पर नहीं पड़ा असर, 8वें दिन जड़ दिया शतक, अब साल की टॉप 5 फिल्मों में करेगी एंट्री

Dhamaal 4 BO Day 8: 'द ओडिसी' के आने का भी 'धमाल 4' पर नहीं पड़ा असर, 8वें दिन जड़ दिया शतक, अब साल की टॉप 5 फिल्मों में करेगी एंट्री

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 8: अजय देवगन की 'धमाल 4' की कमाई में 8 दिन बेशक थोड़ी मंदी देखी गई फिर भी इस कॉमेडी फिल्म ने भारत में शतक जड़ दिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन की एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. दरअसल बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर फ्रैंचाइजी 'धमाल' की चौथी इंस्टॉलमेंट होने के चलते इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट थी. हालांकि इसे रिलीज होने के बाद क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिक्स्ड रिव्यू ही मिले थे लेकिन फिर भी ये फैमिली ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही और इसी के साथ इसकी पहले हफ्से की कमाई भी धमाकेदार रही. अब ये रिलीज के दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है और इसे क्रिस्टोर नोलन की नई रिलीज ‘द ओडिसी’ का भी सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में जानते हैं रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को 'धमाल 4' ने कितना कलेक्शन किया है?

'धमाल 4' ने 8वें दिन कितनी की कमाई?
'धमाल 4' की बॉक्स ऑफिस पर अब तक की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है. रिलीज के पहले दिन से ही ये बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है. हालांकि वीकडेज में इसका कलेक्शन भी गिरा लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर अपन रफ्तार बनाए रखी और रिलीज के पहले हफ्ते में 96 करोड़ की कमाई कर डाली. फिल्म के 8वे दिन ‘द ओडिसी’ के आने से अजय देवगन स्टारर फिल्म की कमाई को झटका भी लगा है फिर भी इसने ठीक कलेक्शन किया है.

  • बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धमाल 4' ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को 5.35 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म ने रिलीज के 8 दिनों में भारत में 101.35 करोड़ की नेट कमाई कर डाली है.

 ये भी पढ़ें:-Friday OTT Watch List: 'चांद मेरा दिल' से 'मां इंति बंगारम' तक, जानें- नेटफ्लिक्स से हॉट स्टार तक ओटीटी पर आज क्या-क्या देखें?

साल की टॉप 5 फिल्मों में एंट्री करने से इंचभर दूर है
'धमाल 4' ने रिलीज के 8 दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है. वहीं अब ये फिल्म साल की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री करने वाली है. दरअसल ये कॉकेटल 2 के 104.33 करोड़ को मात देने से इंचभर दूर रह गई है. 3 करोड़ और कमाते ही ये फिल्म साल 2026 की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. दूसरे शनिवार को फिल्म से उपलब्धि हर हाल में हासिल कर लेगी. इन सबके बीच देखने वाली बात होगी कि द ओडिसी के आने के बाद धमाल 4 दूसरे वीकेंड पर कितनी कमाई कर पाती है. 

ये भी पढ़ें:-Friday OTT Release: ओटीटी पर इस फ्राइडे रिलीज हो रहीं क्राइम थ्रिलर से लेकर हॉरर K ड्रामा तक 8 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

 

Published at : 18 Jul 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Ajay Devgn BOX OFFICE COLLECTION Dhamaal 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
The Odyssey Box Office Day 1:'द ओडिसी' ने आते ही ध्वस्त किया 'ओपनहाइमर का रिकॉर्ड, बनी क्रिस्टोफर नोलन की भारत में सबसे बड़ी ओपनर
'द ओडिसी' पर पहले दिन हुई नोटों की बरसात, बनी क्रिस्टोफर नोलन की भारत में सबसे बड़ी ओपनर
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 8: 'द ओडिसी' के आने का भी 'धमाल 4' पर नहीं पड़ा असर, 8वें दिन जड़ दिया शतक, अब साल की टॉप 5 फिल्मों में करेगी एंट्री
'द ओडिसी' के आने का भी 'धमाल 4' पर नहीं पड़ा असर, 8वें दिन जड़ दिया शतक, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
आमिर खान की तीसरी शादी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बताया लव जिहाद, एक्टर को पोस्ट में दी धमकी, लिखा- 'सांसें दबा लेंगे'
अब आमिर खान को मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, एक्टर की तीसरी शादी को बताया लव जिहाद
बॉलीवुड
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की सबसे बड़ी उड़ान, आज इतिहास रचने निकलेगा Vikram-1; जानिए क्यों खास है ये मिशन
भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की सबसे बड़ी उड़ान, आज इतिहास रचने निकलेगा Vikram-1; जानिए क्यों खास है ये मिशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर...', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोले अखिलेश यादव
'आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर...', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोले अखिलेश यादव
विश्व
रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 100 फीसदी टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सवाल पर क्या कहा
रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 100 फीसदी टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सवाल पर क्या कहा
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' से पहले बड़े पर्दे पर दहाड़ते नजर आएंगे सनी देओल, री रिलीज हो रही एक्टर की तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!
'बंटवारा 1947' से पहले सनी देओल की री रिलीज हो रही तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd ODI में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास, Lord's में बना सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड
IND vs ENG 3rd ODI में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास, Lord's में बना सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के कठुआ रेलवे स्टेशन का बदला नाम, केंद्र सरकार ने कर दिया ऐलान
जम्मू-कश्मीर के कठुआ रेलवे स्टेशन का बदला नाम, केंद्र सरकार ने कर दिया ऐलान
इंडिया
'दिल्ली पुलिस ने मुझे...', सोनम वांगचुक को धरने से हटाए जाने के बाद अभिजीत दीपके का बड़ा दावा
'दिल्ली पुलिस ने मुझे...', सोनम वांगचुक को धरने से हटाए जाने के बाद अभिजीत दीपके का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाया तो भड़के नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद
'लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाया तो भड़के नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget