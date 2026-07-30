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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मोदी जी के पैर धोकर पानी पीना चाहता हूं', सुदेश बैरी ने पीएम को कहा भगवान विष्णु का अवतार

'मोदी जी के पैर धोकर पानी पीना चाहता हूं', सुदेश बैरी ने पीएम को कहा भगवान विष्णु का अवतार

एक्टर सुदेश बैरी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है. उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की आलोचना की और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 30 Jul 2026 06:12 PM (IST)
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एक्टर सुदेश बैरी ने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बात की. उन्होंने पीएम मोदी को 'भगवान विष्णु' का अवतार कहा. इसी के साथ ये भी कहा कि वो पीएम मोदी के पैर धोकर, उस पानी को पीना चाहते हैं. उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है. 

उन्होंने Accompany Akki संग बातचीत में उन्होंन कॉकरोच जनता पार्टी की आलोचना भी की.

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पीएम मोदी के पैर धोकर पानी पीना चाहता हूं- सुदेश बैरी

सुदेश ने पीएम मोदी को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? उन्हें चाय बेचने दीजिए. उन्होंने पूरी दुनिया में चाय बेची है. उन्होंने क्या बिगाड़ा है. उन्होंने ऐसी चाय बेची कि उसकी सुगंध से लोग मरे जा रहे हैं. उनकी चाय भारी पड़ रही है दुनिया में. सोचो कस्तूरी बेचने जाएंगे तो क्या हाल करेंगे. नरेंद्र मोदी ऐसे हैं, वैसे हैं. बस गाली दे रहे हैं वो लोग. आजकल के लड़के समझते हैं कि गाली देकर मैं लाइक बढ़ा लूंगा. मैं इनकम बढ़ा लूंगा.'

आगे उन्होंन कहा, 'मैं पीएम मोदी जी के पैर धोकर वो पानी पीना चाहता हूं. अगर आप उनके साथ मीटिंग अरेंज कर सकें तो. मैं कभी उनसे मिला नहीं और मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता हूं. जैसे कि हमने भगवान को नहीं देखा है लेकिन फिर भी उनकी पूजा करते हैं. मैं उसी तरह से मोदी जी की रिस्पेक्ट करता हूं. इसमें कोई खराब बात नहीं है. मैं किसी पॉलिटिक्स और पार्टीज से परे उनकी रिस्पेक्ट करता हूं.'

उन्होंने ये भी दावा किया कि 'राम राज्य' आ गया है इंडिया में.

अपने इस बयान की वजह से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- सुदेश ने क्या कहा सुनिए. मोदी क पौर धोकर पानी पीना चाहता हूं. इस भयंकर अंधभक्ति को देखकर राहुल गांधी भी सोच में पड़ गए होंगे. अब कौन सी अंधभक्ति की नई परिभाषा लाऊ.

इसके अलावा उन्होंने पॉडकास्ट में कहा, 'उन्होंने कहा कि मैं किसी AGP, CGP को नहीं जानता हूं. मैं इन लोगों को पहचानता भी नहीं हूं. मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये लोग देश को पीछे लेकर जा रहे हैं. ये सभी बेकार लोग हैं. इनके पास कोई काम नहीं है. अगर आप सच में सोसायटी को सर्व करना चाहते हैं तो बच्चों के लिए गर्डन बनाओ. ओल्ड एज होम बनाओ सीनियर सिटिजन के लिए और उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराओ. जंतर मंतर पर बैठकर और प्रोटेस्ट करने से कुछ भी अचीव नहीं होगा.'

आगे उन्होंने कहा, 'उन्होंने किसी अजीब जानवर का नाम लेकर एक पार्टी बना ली. उन्होंने लकड़बग्घा पार्टी क्यों नहीं बनाई.' 

ये भी पढ़ें- 'त्रेता युग में ऐसे कपड़े...', ग्लैमरस शूर्पणखा, कैकई की मॉडर्न साड़ी, 'रामायण' के कॉस्ट्यूम को लेकर उठे सवाल

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 30 Jul 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Sudesh Berry PM Modi
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