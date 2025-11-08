एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अकेला' को रिलीज हुए शनिवार को यानी आज 34 साल पूरे हो गए. इस खास मौके पर एक्टर जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है.

अमिताभ संग शेयर किया यादगार क्लिप

जैकी श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमिताभ बच्चन संग फिल्म से जुड़ा एक यादगार क्लिप शेयर किया है, इस वीडियो के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा "फिल्म 'अकेला' के 34 साल पूरे."

फिल्म के बारे में

जैकी श्रॉफ अभिनीत 'अकेला' साल 1991 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी. इस फिल्म में जैकी श्रॉफ के साथ-साथ अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, मीनाक्षी शेषाद्रि, शशि कपूर, आदित्य पंचोली, और हेलेन जैसे कलाकार अहम रोल में थे. फिल्म का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था और जिसे सलीम खान ने लिखा था.

फिल्म में जैकी श्रॉफ ने शेखर नाम के एक किरदार का रोल किया है, जबकि अमिताभ बच्चन ने इंस्पेक्टर विजय वर्मा का किरदार निभाया है. दोनों सितारों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री और दमदार परफॉर्मेंस को उस वक्त दर्शकों ने खूब सराहा था. हालांकि, फिल्म उन दिनों बॉक्स ऑफिस में कोई खास प्रदर्शन न कर सकी थी.

यह फिल्म अमिताभ और रमेश सिप्पी की साथ में चौथी फिल्म थी. इससे पहले शोले, शान व शक्ति में अमिताभ रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में काम कर चुके थे. अमिताभ के साथ शशि कपूर की यह आखिरी फिल्म थी. कहा जाता है कि इस फिल्म में हेलन पूरे छह साल के ब्रेक के बाद लौटी थीं.

तू मेरी मैं तेरा' में आएंगे नजर

बता दें, एक्टर जैकी श्रॉफ की कुछ फिल्में और सीरीज रिलीज हो चुकी हैं और कुछ रिलीज के लिए लाइन पर हैं. इससे पहले वे उनकी सीरीज 'हंटर-2' और अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी-द-ग्रेट' में नजर आए थे और वे जल्द ही समीर विद्वांस की अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा' में नजर आएंगे.

इस प्रोजेक्ट का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है, जबकि इसे करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, शरीन मंट्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.