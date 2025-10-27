एक्ट्रेस इशिता अरुण इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसकी वजह से वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं. मगर उन्होंने अब पोस्ट करके सभी ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है. दरअसल इशिता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अंकल पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में मुस्कुराती नजर आ रही हैं. इशिता का ये वीडियो खूब वायरल हुआ है.

इशिता ने ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई नोट शेयर किए हैं. जिसके बाद सब शांत हो गए हैं. पीयूष पांडे की फोटो शेयर करते हुए इशिता ने लिखा-दुख कोई एक स्क्रिप्ट नहीं होती. और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को अलविदा कह रहे हों जो बाकियों से ज़्यादा जोर से हंसा था, तो उसे हंसी के जरिए याद करना अनादर नहीं है. यह निरंतरता है. ये मसल मेमोरी है. यह जानना है कि वह असल में कौन था.





इशिता को आया गुस्सा

इशिता यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने अगली स्टोरी में लिखा-हम दुख का नाटक नहीं करते. अजनबियों को सहज महसूस कराने के लिए हम यादों को दबा नहीं देते. हम उसे ईमानदारी से याद करते हैं-हंसी, साहस और जीवन के रूप में. अगली बार उस पल पर टिप्पणी करने से पहले उसकी कहानी जान लीजिए.





इस हफ्ते की शुरुआत में इशिता ने अपने अंकल की यादें साझा की थीं. जिसमें उन्होंने मुंबई में बिताए उनके शुरुआती सालों को याद किया था और बताया था कि कैसे उनकी मां ने उनके सफर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

बता दें पीयूष पांडे ने 70 के दशक में कई एड में आवाज दी थी. फेविकॉल, कैडबरी के उनके एड को बहुत पसंद किया गया था. आज भी लोग उन एड्स को बहुत मिस करते हैं.

ये भी पढ़ें: Box Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई पास ? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल