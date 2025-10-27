हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल

Box Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल

Thamma Box Office Collection Day 7: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर पूरे वीकेंड तहलका काटा, लेकिन अब वीकडेज में एंट्री के बाद फिल्म कितनी कमाई कर रही?

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 27 Oct 2025 10:15 PM (IST)
Preferred Sources

मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म 'थामा' को दर्शकों ने रिलीज होते ही खूब प्यार दिया. 21 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म को दिवाली की छुट्टियों का भी फायदा मिला है और ये ओपनिंग डे पर टॉप 5 ओपनिंग लेने वाली 2025 की फिल्मों में शामिल हो गई.

फिल्म को 6 दिनों के एक्सटेंडेड वीकेंड का फायदा मिला, लेकिन आज से वीकडेज में एंट्री के बाद पिशाचों की कहानी दिखाती ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर रही है, ये जानते हैं.

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'थामा' ने ओपनिंग डे पर 24 करोड़ रुपये का धाकड़ कलेक्शन किया. दूसरे, तीसरे और चौथे दिन फिल्म की कमाई 18.6 करोड़, 13 करोड़ और 10 करोड़ रही. पांचवें और छठवें दिन का कलेक्शन 13.1 और 12.6 करोड़ रहा.

फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 91.3 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया. अब हर फिल्म की तरह 'थामा' भी मंडे टेस्ट में पास होने के लिए कमा रही है. 7वें दिन 10:15 बजे तक 4.25 करोड़ कमाते हुए फिल्म टोटल 95.55 करोड़ रुपये बटोर चुकी है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'थामा' ने 'जाट' के बाद तोड़ा 'केसरी चैप्टर 2' का रिकॉर्ड

  • आयुष्मान खुराना की फिल्म ने 6वें दिन ही सनी देओल की 'जाट' की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया था. बता दें कि 'जाट' ने 88.26 करोड़ रुपये कमाए थे.
  • अब फिल्म 7वें दिन की शुरुआत में ही 'केसरी चैप्टर 2' का लाइफटाइम कलेक्शन पार कर लिया है. अक्षय कुमार की फिल्म ने 92.73 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.

'थामा' के पास टॉप 10 कमाई वाली 2025 की फिल्मों में शामिल होने का मौका

फिल्म के पास अभी मौका है इस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने का, इसके लिए इसे अक्षय कुमार की ही एक और फिल्म 'स्काई फोर्स' (113.62 करोड़) को पीछे छोड़ना होगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

'थामा' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म का बजट टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 145 करोड़ रुपये है और इसने 6 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक 124.50 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. यानी फिल्म अभी भी बजट नहीं निकाल पाई है.

हालांकि, आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी फिल्म के पास अभी लंबा समय है, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म कितनी जल्दी अपने बजट से आगे जा पाती है.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 27 Oct 2025 03:05 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Box Office Thamma Box Office Colleciton
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
टीम इंडिया ने खूंखार बल्लेबाज को वापस बुलाया, 182 का है स्ट्राइक रेट; वर्ल्ड कप में बवाल मचना तय
टीम इंडिया ने खूंखार बल्लेबाज को वापस बुलाया, 182 का है स्ट्राइक रेट; वर्ल्ड कप में बवाल मचना तय
यूटिलिटी
क्या आप बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड या नहीं, इस तरह करें पता
क्या आप बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड या नहीं, इस तरह करें पता
जनरल नॉलेज
शराब में ऐसा क्या होता है, जिसे पीते ही डरपोक में भी आ जाता है कॉन्फिडेंस?
शराब में ऐसा क्या होता है, जिसे पीते ही डरपोक में भी आ जाता है कॉन्फिडेंस?
Home Tips
कम जगह और कम देखभाल में खिल उठेगी आपकी बालकनी, घर में लगाएं ये 7 कैक्टस
कम जगह और कम देखभाल में खिल उठेगी आपकी बालकनी, घर में लगाएं ये 7 कैक्टस
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget