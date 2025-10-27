मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म 'थामा' को दर्शकों ने रिलीज होते ही खूब प्यार दिया. 21 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म को दिवाली की छुट्टियों का भी फायदा मिला है और ये ओपनिंग डे पर टॉप 5 ओपनिंग लेने वाली 2025 की फिल्मों में शामिल हो गई.

फिल्म को 6 दिनों के एक्सटेंडेड वीकेंड का फायदा मिला, लेकिन आज से वीकडेज में एंट्री के बाद पिशाचों की कहानी दिखाती ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर रही है, ये जानते हैं.

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'थामा' ने ओपनिंग डे पर 24 करोड़ रुपये का धाकड़ कलेक्शन किया. दूसरे, तीसरे और चौथे दिन फिल्म की कमाई 18.6 करोड़, 13 करोड़ और 10 करोड़ रही. पांचवें और छठवें दिन का कलेक्शन 13.1 और 12.6 करोड़ रहा.

फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 91.3 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया. अब हर फिल्म की तरह 'थामा' भी मंडे टेस्ट में पास होने के लिए कमा रही है. 7वें दिन 10:15 बजे तक 4.25 करोड़ कमाते हुए फिल्म टोटल 95.55 करोड़ रुपये बटोर चुकी है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'थामा' ने 'जाट' के बाद तोड़ा 'केसरी चैप्टर 2' का रिकॉर्ड

आयुष्मान खुराना की फिल्म ने 6वें दिन ही सनी देओल की 'जाट' की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया था. बता दें कि 'जाट' ने 88.26 करोड़ रुपये कमाए थे.

अब फिल्म 7वें दिन की शुरुआत में ही 'केसरी चैप्टर 2' का लाइफटाइम कलेक्शन पार कर लिया है. अक्षय कुमार की फिल्म ने 92.73 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.

'थामा' के पास टॉप 10 कमाई वाली 2025 की फिल्मों में शामिल होने का मौका

फिल्म के पास अभी मौका है इस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने का, इसके लिए इसे अक्षय कुमार की ही एक और फिल्म 'स्काई फोर्स' (113.62 करोड़) को पीछे छोड़ना होगा.

'थामा' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म का बजट टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 145 करोड़ रुपये है और इसने 6 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक 124.50 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. यानी फिल्म अभी भी बजट नहीं निकाल पाई है.

हालांकि, आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी फिल्म के पास अभी लंबा समय है, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म कितनी जल्दी अपने बजट से आगे जा पाती है.