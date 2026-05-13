ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने 16 साल बाद छोड़ा इंडिया, बोली- ये बहुत मुश्किल होने वाला है

मंदाना करीमी इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया, जिससे उनके फैंस हैरान रह गए हैं. ईरान में जन्मीं एक्ट्रेस ने अब सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया है.

ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने 16 साल बाद छोड़ा इंडिया

करीब 16 साल तक भारत में रहने के बाद मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इस देश को अपना ‘दूसरा घर’ बताते हुए अलविदा कहने की बात कही. अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'आस्क मी एनिथिंग' सेशन के दौरान मंदाना करीमी ने फैंस के सवालों के जवाब दिए. एक यूजर ने उनसे पूछा, 'क्या आपने हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दिया? क्या आपको इस शहर की याद आएगी?'

'ये मेरे लिए काफी मुश्किल है'

इस पर जवाब देते हुए मंदाना ने एयरपोर्ट से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कहती नजर आईं, 'मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये कहना पड़ेगा, लेकिन गुडबाय इंडिया.' उन्होंने आगे कहा, 'ये मेरे लिए काफी मुश्किल है. भारत में लगभग 16 साल बिताने के बाद अब मैं अपना दूसरा घर छोड़ रही हूं. अब नई शुरुआत होगी… नया देश, नया घर और सबकुछ नया.'

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ईरान वापस नहीं जा सकतीं मंदाना

बता दें, मार्च में मंदाना करीमी ने खुलासा किया था कि वो ईरान वापस नहीं जा सकतीं, क्योंकि करीब 10 साल पहले उन्हें वहां बैन कर दिया गया था. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं भारत छोड़ रही हूं, लेकिन ईरान वापस नहीं जा रही. मंदाना ने यह भी बताया कि सुरक्षा कारणों की वजह से वह लंबे समय से एक ही जगह पर रह रही थीं और उनके करीबी दोस्तों तक को उनकी लोकेशन नहीं पता थी. उन्होंने कहा कि वो लगातार ईरानी लोगों की आवाज उठाने की कोशिश कर रही हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो मंदाना करीमी आखिरी बार साल 2022 की नेटफ्लिक्स की फिल्म 'थार' में नजर आई थीं. वो रियलिटी शो 'लॉकअप' का भी हिस्सा रह चुकी हैं.

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