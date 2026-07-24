Shabana Azmi Health Update: बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी अपने अभिनय के साथ ही बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं. वो सामाजिक मुद्दों पर खुलकर विचार रखती हैं और सरकार की आलोचना करने से भी पीछे नहीं रहती हैं. ऐसे में इन दिनों सीजेपी प्रोटेस्ट का मामला काफी गहराया हुआ है. ऐसे में मुंबई सीजेपी प्रोटेस्ट में शबाना आजमी शामिल नहीं हो पाएंगी. उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट की सलाह दी है.

शबाना आजमी की टीम ने किया कंफर्म

शबाना आजमी की हेल्थ को लेकर उनकी टीम की ओर से कंफर्म किया गया है. समाचार एजेंसी आईएएनएस की ओर से शबाना की टीम का मैसेज शेयर किया गया है. इसमें लिखा गया है, 'एक्टर और एक्टिविस्ट शबाना आजमी मुंबई में होने वाले सीजेपी प्रोटेस्ट को ज्वॉइन करने वाली थीं लेकिन अब वो स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हुई हैं तो उन्हें डॉक्टर्स ने पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दी है, जिसकी वजह से वो इस प्रोटेस्ट को ज्वॉइन नहीं कर पाएंगी.'

Actor-activist Shabana Azmi, who was supposed to join the protest gathering in Mumbai, has been detected with swine flu and advised complete bed rest. Hence, she won’t be joining: Shabana Azmi’s team pic.twitter.com/i0bZ2KnwXX — IANS (@ians_india) July 24, 2026

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सीजेपी प्रोटेस्ट में आया था अस्थमा का अटैक

गौरतलब है कि शबाना आजमी सोमवार 20 जुलाई को सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंची थीं. इस दौरान उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ा था. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया था और इसके धुएं की वजह से शबाना की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ गया था. हालांकि, उस समय इन्हेलर का इस्तेमाल करके एक्ट्रेस ने इस पर काबू पा लिया था.

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इस पर एक्ट्रेस ने खुद भी रिएक्शन दिया था और बताया था कि वो अस्थमा से पीड़ित हैं और आंसू गैस की वजह से उन्हें अस्थमा का अटैक आया था. आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है. इसमें शबाना आजमी समेत बॉलीवुड के कई सेलेब्स पहुंचे थे. प्रकाश राज लगातार स्टूडेंट्स को अपना समर्थन दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर अन्य कई स्टार्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया देकर छात्रों के साथ सहमति जताई थी.